QNB sponsor Gold du 24e Forum international du magazine l’Economiste Maghrébin

Imprimer

Le Groupe QNB, l’une des plus grandes institutions financières du Moyen-Orient et d'Afrique, a participé pour la huitième année consécutive en qualité de Sponsor Gold du 24e Forum International du magazine l'Economiste Maghrébin sous le thème : «La Mondialisation, une chance pour la Tunisie» organisé les 26 et 27 Avril 2023 à Tunis.

Cette participation s'inscrit dans le cadre de la volonté du Groupe QNB soutenir le processus de développement économique et les projets stratégiques nationaux grâce à sa présence aux événements économiques et le partage de son expérience internationale dans le but de parvenir à un développement durable dans les pays dans lesquels elle opère.

Les thèmes de cette nouvelle édition du Forum, ont porté sur les possibilités de la transition en Tunisie et l’amélioration du climat d’investissement à l’aube de la nouvelle mondialisation.

M. Lotfi Debbabi, Directeur Général de QNB Tunisia, a présenté en qualité de panéliste une communication sur la stratégie d’internationalisation à adopter par les entreprises tunisiennes ainsi que la démarche à suivre pour réussir à l’international. Il a également souligné le rôle joué par les banques et la Banque centrale pour assurer les préalables et conditions de succès de l’internalisation.

Dans le même contexte, il a présenté le rôle joué par QNB pour soutenir et accompagner les institutions dans la réalisation de leurs objectifs à l’échelle mondiale.

QNB Tunisie est présente sur 13 gouvernorats, disposant de deux agences dédiées aux clients QNB First à Tunis et Sousse, trois centres d’affaires pour les entreprises à Tunis et Sousse, et quatre bureaux de change (trois à l’aéroport de Tunis-Carthage et le quatrième à l’aéroport de Djerba).