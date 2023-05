Un clip de rap suscite la colère des internautes

Un groupe d'enfants a publié, le 2 mai 2023, un clip de rap qui a rapidement fait le tour de la toile.

La vidéo a fortement été critiquée. Elle comporte dans sa quasi-totalité des images de neuf mineurs tenant chacun une arme blanche à la main. Il s'agit principalement de sabres et de grand couteaux. L'un d'entre eux tient ce qui semble être la réplique d'un pistolet.





Tout le monde était d’accord pour qualifier la vidéo de choquante et de scandaleuse. Les enfants ayant tourné ce clip de rap sont des mineurs et ils semblent ne pas dépasser les douze ans.









Les internautes ont rapidement dénoncé de telles pratiques et ont appelé les autorités à réagir rapidement. Ils ont appelé le commissariat de l’enfance à intervenir.













Certains ont considéré qu'il s'agissait d'une défaillance de la part de leurs parents. L’un d’entre eux a écrit : « Le diable pourrait être le disciple des parents tunisiens ».













Reprenant la même réflexion, d’autres ont estimé que ces images reflétaient à quoi étaient confrontés les enseignants.









Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance a réagi à ce clip dans un communiqué publié aujourd'hui, mercredi 3 mai 2023. Il a indiqué que la sous-direction de protection sociale relevant de la police judiciaire a été chargée d'enquêter sur l'affaire du clip de rap tourné par des mineurs tenant des armes blanches.

Le ministère précise que les enfants seront pris en charge suite à l'application des procédures sécuritaires et judiciaires adéquates. Des poursuites seront engagées contre toute personne ayant exploité des enfants ou failli à la protection de leurs intérêts conformément au code de protection de l'enfance.

Le ministère a appelé les parents à assumer leurs responsabilités dans l'accompagnement et le contrôle de leurs enfants. Il a rappelé qu'il était interdit de publier des vidéos et des photos de mineurs. Le ministère a indiqué que le Centre National de l’Informatique pour l’Enfant avait mis à disposition du public un document pédagogique expliquant l'utilisation sécurisée d'internet par les enfants.

Le ministère a, également, précisé qu'il collaborera avec les entités concernées par la cybersécurité dans le but de sensibiliser aux dangers auxquels les enfants font face dans l'espace numérique et aux mécanismes de prévention.

Le ministère a évoqué la promulgation du décret n°54 et a indiqué que ce texte de loi protégeait les enfants de la cyberviolence, du chantage et de l'exploitation sexuelle. Le ministère a souligné l'importance de le contacter en cas de menace contre des enfants. Elle a rappelé qu'un réseau de commissaires de protection de l'enfance était déployé sur l'intégralité du territoire en plus du numéro vert 1809. Il est, également, possible de signaler la chose en se rendant sur le site web www.dpe.tn .









S.G