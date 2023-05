Kaïs Saïed, Noureddine Boutar, Chaïma Issa… Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 2 mai 2023 :

Depuis la librairie Al Kitab, Kaïs Saïed fustige ceux qui sont dans "un coma intellectuel"

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est rendu, mardi 2 mai 2023, à la librairie Al Kitab à la suite de la polémique ayant suivi la censure de livres - dont notamment « le Frankenstein tunisien » de l’auteur Kamel Riahi - à la Foire internationale du livre. Tenant entre ses mains le livre mis en vente à la librairie, le président de la République a déclaré : « On dit que ce livre a été interdit. Le voilà en vente à la librairie Al Kitab. Mensonges et balivernes ! En réalité, ce livre n’était pas sur la liste des ouvrages qui devraient être exposés au stand. La preuve est qu’il est disponible. Il n’est pas question de parler d’interdiction. On parle, également, d’un autre livre qui a été interdit alors qu’il m’a été offert! », indique le chef de l’État au sujet de « Kaïs 1er, président d’un bâteau ivre » de Nizar Bahloul, sans le mentionner.

Kaïs Saïed reçoit Ferid Belhaj

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 2 mai 2023 après-midi à Carthage, le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour le Moyen-orient et l'Afrique du nord, Ferid Belhaj. Cette rencontre a permis d’aborder les relations entre la Tunisie et la Banque mondiale ainsi que les projets financés par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l'Association internationale de développement, notamment dans le domaine social, tels que la construction d'établissements éducatifs en général.

Kaïs Saïed en visite au ministère de l’Intérieur

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu mardi 2 mai 2023 au siège du ministère de l'Intérieur où il a rencontré le ministre de l'Intérieur, Kamel Feki ainsi que plusieurs dirigeants sécuritaires. Lors de cette réunion, le président de la République a souligné la nécessité de renforcer la coordination entre tous les appareils sécuritaires, car chaque direction doit compléter le travail des autres. Il a indiqué qu'il n'y a de loyauté qu'envers la Tunisie seule, et que plus les défis sont grands, plus la détermination à les relever augmente.

Formation d'un comité de soutien à Noureddine Boutar

Des organisations nationales, des personnalités publiques et des artistes, formant un comité de soutien au journaliste et directeur de Mosaïque Fm, Noureddine Boutar, ont appelé, dans un communiqué mardi 2 mai 2023, à la libération de M. Boutar, détenu depuis le 13 février dernier. Les membres du comité ont affirmé lancer cet appel après avoir pris connaissance des détails de l’affaire, en réitérant leur attachement au respect du principe de la liberté d'expression, un droit pour tous les Tunisiens.

Plus de cent femmes tunisiennes expriment leur soutien à Chaima Issa

(...)Nous savons que tu passes par une expérience dure et qu’il est éprouvant d’imaginer ta vie loin de ceux que tu aimes, de ta famille et de tes amis. Mais nous voulons que tu saches que tu n’es pas seule dans ce combat. Nous, en tant qu’amies et camarades, voulons te dire Chaima que nous nous trouvons dans une prison à l’air libre que Kaïs Saïed cherche à construire. Nous luttons, nous te soutenons et nous nous tenons à tes côtés et à ceux de tous les prisonniers politiques tant que durera cette situation temporaire. Nous sommes solidaires avec toi Chaima Issa, avec Ghazi Chaouachi, Issam Chebbi, Jaouhar Ben Mbarek, Khayam Turki, Noureddine Boutar, Abdelhamid Jelassi, Lazhar Akermi et Ridha Belhaj. Il s’agit d’une période éphémère. Ni la prison, ni le bourreau, ne sont éternels.