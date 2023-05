Kaïs Saïed en visite au ministère de l’Intérieur

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu mardi 2 mai 2023 au siège du ministère de l'Intérieur où il a rencontré le ministre de l'Intérieur, Kamel Feki ainsi que plusieurs dirigeants sécuritaires.





Lors de cette réunion, le président de la République a souligné la nécessité de renforcer la coordination entre tous les appareils sécuritaires, car chaque direction doit compléter le travail des autres. Il a indiqué qu'il n'y a de loyauté qu'envers la Tunisie seule, et que plus les défis sont grands, plus la détermination à les relever augmente.





Le président de la République a salué les efforts déployés par les forces de sécurité intérieure et a souligné que les lacunes constatées dans la sécurisation de certaines manifestations sportives récentes ne devraient pas se reproduire à l'avenir. Cette réunion a également abordé d'autres questions telles que la propagation des drogues, dont les trafiquants ne cherchent pas uniquement le gain matériel mais aussi l’atteinte à la paix sociale.





Dans ce contexte, le président de la République a insisté sur le fait que la Tunisie est une responsabilité pour tous les citoyens et que chacun doit assumer cette responsabilité, malgré son poids, notamment, dans le contexte actuel où certains cherchent à saper l'État et à remettre en question ses institutions et sa stabilité.

En outre, le président de la République a souligné la nécessité de lutter contre toutes les formes de corruption et ceux qui détournent les ressources nationales, car la situation ne peut continuer comme elle l'a été au cours de la dernière décennie.





S.H