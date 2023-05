Renault dévoile sa Clio restylée

La nouvelle Clio se réinvente et devient une véritable illustration de la « Nouvelle vague Renault », toujours porteuse de ses innovations.

Avec un nouveau style, encore plus affirmé, plus élégant, et un intérieur chic et raffiné, la Renault Clio initie un nouveau cycle en offrant une première interprétation du nouveau langage design de la marque. Sa nouvelle face avant qui conjugue technicité et dynamisme, sa signature lumineuse totalement repensée et identitaire, et ses lignes tendues, précises et efficaces, donnent à la nouvelle Clio un caractère plus marqué, à la fois statutaire, vibrant et émotionnel. Le véhicule se met également au goût du jour côté technologies avec notamment un tableau de bord numérique pour toutes les versions. Côté motorisation, elle propose l’offre la plus complète du marché dans sa catégorie, afin que chacun puisse choisir la configuration la plus adaptée à son usage. Avec comme principal atout le moteur E-Tech full hybrid 145 chevaux combinant plaisir de conduite et économies.

La face avant de la nouvelle Clio a été totalement redessinée avec des volumes sculptés et des lignes tendues et facettées qui lui apportent modernité et dynamisme. La calandre à damier élargie confère au véhicule avant un caractère plus fort, plus sportif. L’effet de dégradé qui va du sombre au niveau du logo au plus clair aux extrémités apporte profondeur et technicité. Cet univers d’effets, de jeux d’ombres et de lumières, marque un profond renouveau en termes de design qui rend la nouvelle Clio plus désirable.

Au centre de la calandre, le logo Renault « Nouvel’R » en chrome satin brossé, revendique l’héritage de la marque. Avec sa forme géométrique à la fois simple et porteuse de sens, le logo devient intemporel. Une symbiose entre deux losanges qui s’imbriquent par un effet d’optique crée une complémentarité et une impression de mouvement continu. À travers ce logo, la nouvelle Clio réaffirme plus que jamais son identité.

En finition Techno et Esprit Alpine, la partie basse de la calandre est parcourue d’une lame aérodynamique, directement inspirée de l’univers sportif. Ses volumes sculptés et ses lignes tendues et facettées apportent de la richesse et du dynamisme à la face avant. Elle reprend la couleur de la carrosserie en finition Techno et revêt une teinte Gris Schiste Mat sur Esprit Alpine.

Une toute nouvelle signature lumineuse avant est intégrée au véhicule. C’est le premier véhicule de série de la « Nouvelle Vague » Renault à embarquer cette nouvelle identité visuelle, qui s’inspire du nouveau logo, avec des feux de jour à LED verticaux en forme de demi-losange. Ils accentuent le caractère vibrant et vivant de la face avant, tout en renforçant la cohérence entre le design de la gamme et l’image de marque. 100% LED dès le premier niveau d’équipement, les projecteurs avant très fins évoquent la précision et la technicité et offrent un regard plus acéré à la nouvelle Clio. Plus compacts, ces projecteurs intègrent jusqu’à cinq modules de faisceaux high-tech (contre trois auparavant), capables d’adapter automatiquement la distribution de la lumière entre feux de route et feux de croisement.

Le bouclier arrière, est, lui aussi, renouvelé. Ponctué d’écopes aérodynamiques qui élargissent visuellement la face arrière et posent la voiture au sol, il renforce le côté technique de la voiture. Sa partie inférieure adopte la teinte Noir Mat sur les premiers niveaux de finition, le Noir Brillant sur la version Techno et le Gris Schiste Mat sur la version Esprit Alpine. Selon les finitions, la canule d'échappement reste visible ou est cachée par le diffuseur. Les feux arrière, modernisés, intègrent désormais des verrines transparentes cristal. Elles laissent entrevoir l’intérieur, donnant ainsi un aspect là aussi technique et plus moderne au véhicule. Le motif latéral extérieur des feux arrière rayonne, faisant ainsi écho à la nouvelle signature identitaire de la face avant.

Toutes ces évolutions stylistiques ne chamboulent pas les proportions de la nouvelle Clio, qui conserve des cotes identiques à la version précédente. Elle mesure ainsi 4,05 m de long, pour une largeur de 1,99 m et une hauteur de 1,44 m.

Le véhicule améliore l’expérience de vie à bord, en allant plus loin dans le côté accueillant et chaleureux de l’habitacle. Il suffit d’ouvrir les portes pour découvrir un intérieur qui emploie des matériaux plus nobles, plus durables, au meilleur niveau de qualité. L’habitabilité et l’ergonomie restent des atouts-maîtres du véhicule, en offrant le confort maximal aux occupants. Les technologies utilisées sont résolument tournées vers l’expérience utilisateur et offrent un univers d’applications et de services connectés qui aident le conducteur et les passagers à voyager en toute sérénité.

Le tableau de bord se modernise avec un nouvel afficheur numérique sans rebord de sept à dix pouces de diagonale, selon les finitions. Selon les pays et les versions, la citadine peut être équipée de la radio et de la fonction R&GO ou du système multimédia Renault Easy Link. Le logo « Nouvel’R » présent sur le volant donne encore plus d’élégance au cockpit.

Afin de faciliter toujours plus la conduite et renforcer la sécurité, vingt aides à la conduite (ADAS) sont intégrées dans la nouvelle Clio. Elles sont déclinées en trois familles : Conduite, Parking et Sécurité. Parmi les prestations les plus importantes figurent l’Active Driver Assist, la caméra 360° et le freinage actif d’urgence avec détection de cyclistes et de piétons. Grâce à cette offre complète d’aides à la conduite, la nouvelle Clio se place parmi les voitures les plus sûres de sa catégorie.

L’Active Driver Assist est un des équipements les plus importants pour assurer une conduite sans stress et garantir le meilleur niveau de sécurité. Cet ADAS combine le régulateur de vitesse adaptatif avec « Stop & Go » et la fonction de centrage dans la voie. Une prestation de délégation de conduite de niveau deux qui apporte un gain de confort significatif notamment sur autoroute et dans les embouteillages.

Le freinage actif d’urgence est également disponible en série sur la nouvelle Clio et maximise la sécurité en alertant le conducteur d’une situation dangereuse. Si le conducteur ne réagit pas, le système enclenche automatiquement le freinage. Pour le stationnement, de nombreuses aides rendent le véhicule facile à manœuvrer. Outre le parking mains libres, elle est dotée par exemple de la fonction Caméra Vision 360° qui offre une vue du dessus composée de quatre images permettant de situer et visualiser les obstacles situés autour du véhicule.

Climatisation automatique, carte mains libres, chargeur de smartphone à induction, etc. : la citadine est dotée de nombreux équipements et fonctions qui la rendent toujours plus polyvalente et plus agréable à conduire et à vivre, quelle que soit la place occupée à bord. Autres exemples significatifs : le siège du passager avant est réglable en hauteur et un accoudoir central est proposé à partir de la version Techno. Tout cela en offrant une habitabilité arrière en termes d’accessibilité et de rayon aux genoux et un coffre jusqu’à 391 litres qui place la nouvelle Clio parmi les meilleures de sa catégorie.

Équipée de la technologie Multi-Sense, la nouvelle Clio permet d’explorer un nouveau monde de sensations, avec des lumières d’ambiance paramétrables sur le tableau de bord et la console centrale. Elle conjugue ainsi technicité, précision et sophistication pour vivre la meilleure expérience à bord.

Le véhicule bénéficie d’une gamme de motorisations multi-énergies, avec en fer de lance technologique le moteur E-Tech full hybrid de 145 ch. Rendant accessible à tous le plaisir de rouler en électrique en ville, il conjugue agrément de conduite et baisse de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Les autres motorisations disponibles – essence, Diesel et bicarburation essence/GPL – affichent des puissances qui couvrent une large palette, et contribuent à proposer l’offre de motorisation la plus complète qui soit. Chaque utilisateur peut ainsi choisir la configuration la plus adaptée à son usage et à ses attentes. Pour toutes ces motorisations, un assistant d’éco-conduite indique au conducteur les meilleurs comportements à adopter afin d’économiser du carburant et donc diminuer les émissions de CO2 émises à l’échappement.

La technologie E-Tech « full hybrid » a été lancée dans la gamme Renault en 2020, notamment sur Clio, et elle continue aujourd’hui son développement sur les différents modèles de la marque. Elle est bien entendu reconduite sur la nouvelle Clio, dans sa version E-Tech full hybrid 145 ch. Cette technologie E-Tech full hybrid, pour laquelle plus de 150 brevets ont été déposés et qui bénéficie de l’expertise Renault en Formule 1 notamment en matière de récupération et régénération d’énergie, apporte à la fois dynamisme et efficience à la nouvelle Clio. Son architecture hybride dite « série-parallèle » combine deux moteurs électriques (un « e-moteur » de 36 kW et un démarreur haute tension de type HSG - High-Voltage Starter Generator- de 18 kW) et un moteur thermique essence quatre cylindres 1.6 L de 69 kW (94 ch), associés à une boîte de vitesses intelligente multimode à crabots sans embrayage et une batterie de 1,2 kWh. La boîte de vitesses dispose de quatre rapports pour le moteur à essence et de deux rapports pour le moteur électrique principal. La motorisation E-Tech full hybrid offre ainsi jusqu’à quatorze combinaisons de fonctionnement entre le moteur thermique et le moteur électrique pour un rendement énergétique optimisé.

Tous les démarrages s’effectuent en électrique et il est ainsi possible de rouler jusqu’à 80% du temps en tout électrique en ville, pour un gain de consommation pouvant aller jusqu’à 40% par rapport à un moteur thermique essence classique en cycle urbain. La nouvelle Clio affiche ainsi la meilleure capacité électrique en ville sur le marché des citadines hybrides. Grâce à l’efficacité de son groupe motopropulseur, les émissions de CO2 sont limitées à partir de 93 grammes/km, un excellent niveau pour la catégorie. Tout en profitant du silence offert par la conduite électrique et avec zéro contrainte de recharge.

D’après communiqué