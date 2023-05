Entretien entre Ezzahi et Hood au sujet de la collaboration dans le domaine social

Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi s'est entretenu avec l'ambassadeur des USA en Tunisie, Joey R. Hood. La rencontre s'est déroulée au siège du ministère et a porté sur la collaboration tuniso-américaine dans le domaine social.

Dans un communiqué du 2 mai 2023, le ministre a souligné la solidité des liens entre les deux pays. Il a présenté les principaux programmes de coopération dans le domaine social et dans le développement du capital humain à travers le service social financé par l’USAID. Il a mis l’accent sur l’importance du renforcement de la collaboration entre les deux pays dans le cadre d’un programme complet. Il a évoqué les principaux secteurs pouvant en faire l’objet tels que celui de l’agriculture, du tourisme, minier et des énergies renouvelables.





Le ministre a indiqué que les richesses du pays lui permettaient de se développer dans les domaines économique et social. La Tunisie, selon le communiqué, avance vers la concrétisation de la volonté du peuple de dépasser le lourd héritage économique et avancer vers une nouvelle approche permettant de préserver la dignité du citoyen par la mise en œuvre de l’Etat social protégeant les libertés.

Le ministre a, également, indiqué que son département avait pour objectif de mettre en place, en collaboration de l’Observatoire National de la Migration, une stratégie complète portant sur ce sujet. Elle aura pour but de lutter contre ce phénomène avec la participation de toutes les parties prenantes, dans le cadre d’une approche humaniste et en préservant la paix sociale. Il a appelé l’ambassadeur américain à multiplier les efforts internationaux visant à trouver des solutions radicales reposant sur l’investissement et la création d’emplois au sein des pays africains.





De son côté, l’ambassadeur américain a, aussi, souligné la solidité des liens entre les deux pays. Il a indiqué que la Tunisie était un partenaire important pour les USA. Il a exprimé son admiration pour le programme de « Paix sociale ». Il a indiqué que la Tunisie était dotée d’un grand potentiel et qu’elle occupait une position stratégique pour de nombreux pays. La création de sources de soutien à une nouvelle économie est, selon lui, important pour atteindre l’équilibre financier souhaité.

L’ambassadeur a indiqué que son pays était prêt à appuyer la Tunisie et à l’accompagner dans la renégociation de l’accord avec le FMI portant sur le programme de réformes. Ceci aura lieu dans le cadre d’une approche conforme à la pensée du président. Ce dernier avait appelé à ne pas considérer les citoyens comme de simples chiffres. L’ambassadeur, selon la même source, a considéré que la déclaration du président à ce sujet était claire.









