Plus de cent femmes tunisiennes expriment leur soutien à Chaima Issa

Plus de cent femmes tunisiennes ont exprimé leur soutien à la prisonnière politique Chaima Issa. Elles ont rendu publique, à la date du 30 avril 2023, une lettre baptisée "Faire partie de l’opposition n'est pas un crime". En voici le contenu :

« À notre chère amie Chaima,

Un salut féministe,

Un salut résistant,

Un salut libre,

Nous savons que tu passes par une expérience dure et qu’il est éprouvant d’imaginer ta vie loin de ceux que tu aimes, de ta famille et de tes amis. Mais nous voulons que tu saches que tu n’es pas seule dans ce combat. Nous, en tant qu’amies et camarades, voulons te dire Chaima que nous nous trouvons dans une prison à l’air libre que Kaïs Saïed cherche à construire. Nous luttons, nous te soutenons et nous nous tenons à tes côtés et à ceux de tous les prisonniers politiques tant que dureras cette situation temporaire. Nous sommes solidaires avec toi Chaima Issa, avec Ghazi Chaouachi, Issam Chebbi, Jaouhar Ben Mbarek, Khayam Turki, Noureddine Boutar, Abdelhamid Jelassi, Lazhar Akermi et Ridha Belhaj. Il s’agit d’une période éphémère. Ni la prison, ni le bourreau, ne sont éternels.

Nous savons que tu n’es pas une criminelle telle que l’affirme ce régime dictatorial. Tu es la victime d’une guerre politique et d’un système détestant le pluralisme et complotant contre la liberté. Toi, Chaima la courageuse, tu cherches à réaliser la justice et à lutter pour la démocratie et la liberté d’expression.

Les pensées, ententes et tactiques politiques nous ont divisés, mais, nous restons d’accord sur les principes de liberté et de démocratie. Nous voulons t’assurer que tu bénéficies d’un grand amour et d’une profonde admiration de la part de tous ceux qui te connaissent ou qui connaissent ce que tu as apporté à ce pays. Il est difficile d’imaginer le nombre de personnes qui te soutiennent et se dressent à tes côtés en ce moment critique.

Nous voulons que tu saches que tu représentes un espoir pour beaucoup de personnes, non pas seulement en Tunisie, mais dans tous les recoins du monde. Tu es l’exemple de la lutte pour les droits politiques et civils et tu te bats pour l’égalité et la liberté. Ceci fait de toi une véritable héroïne et une source d’inspiration pour de nombreux individus et notamment pour les femmes.

Nous cherchons à mettre fin à cette situation critique et à restaurer les acquis de la révolution. Tu seras libre bientôt et nous te réservons un accueil digne de ta lutte. Nous te libérerons Chaima. Nous sommes convaincues de ton innocence et nous te croyons au nombre immesurable des opprimées et des femmes victimes de tout type de violence. Mais nous te demandons, jusqu’à ce moment-là, de résister et de conserver tes forces et ta persévérance et de savoir que nous serons toujours de ton côté, solidaires avec toi.

Sois patiente et aie de l’espoir.

Reste forte et solide comme un roc

Sois certaine que la liberté reviendra pour éclairer les chemins de la sécurité. »

Parmi les signataires de cette lettre, nous pouvons citer : Assrar Ben Jouira, Bochra Belhaj Hamida, Yosra Frawes, Sana Ben Achour, Afef Daoued, Dalila Ben Mbarek Msaddek, Rania AMdouni et Naziha Rjiba.





S.G