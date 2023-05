La LTDH soutient Bassem Trifi dans sa décision de ne pas se présenter devant la brigade antiterroriste

Imprimer

La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a publié, lundi 1er mai 2023, un communiqué réagissant à la convocation de son président, Bassem Trifi, par la brigade spéciale d'investigation dans les crimes terroristes relevant de la Garde nationale, vendredi dernier « à titre de renseignement ».

L'organisation a condamné la convocation de Me Trifi et a dénoncé plusieurs violations des procédures légales, du décret-loi sur la profession d’avocat, et du Code pénal.

Affirmant son soutien à son président, l’organisation l’a appelé à refuser de comparaître et a condamné les procès politiques et d’opinion contre les politiciens, journalistes, activistes et militants des droits de l’Homme.

Bassem Trifi a, rappelons-le, annoncé qu'il refusait de se présenter suite à ladite convocation expliquant qu'il ne se présentera à de telles convocations qu'en cas de respect des procédures, du droit de la défense, du secret professionnel et de la loi réglementant la profession d'avocat.

N.J.