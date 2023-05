Quelles ont été les grèves les plus longues dans l'histoire ?

Les grèves ont été un moyen de lutte efficace pour les travailleurs à travers l'histoire. Certaines d'entre elles ont duré des semaines, des mois, voire même des années. Voici un aperçu de quelques-unes des plus longues grèves dans l'histoire :

La grève des mineurs de charbon britanniques de 1984-1985 : cette grève a duré 51 semaines et a impliqué plus de 140 000 mineurs de charbon. Les mineurs ont protesté contre la fermeture de 20 mines non rentables, mettant en danger plus de 20 000 emplois.

La grève de la faim des prisonniers irlandais de 1981 : cette grève a duré 217 jours et a été menée par des prisonniers de l'Armée républicaine irlandaise (IRA) dans une prison britannique. Ils protestaient contre leur statut de prisonniers politiques et exigeaient le droit de porter leurs propres vêtements.

La grève des travailleurs de l'usine de soie de Mauvages en France de 1904-1905 : cette grève a duré 308 jours et a été menée par des travailleurs de l'usine de soie de Mauvages. Ils protestaient contre les conditions de travail difficiles et les bas salaires.

La grève des mineurs de charbon australiens de 1949-1951 : cette grève a duré 69 semaines et a impliqué plus de 20 000 mineurs de charbon. Les mineurs ont protesté contre une réduction de salaire proposée par le gouvernement australien.

La grève des travailleurs de l'usine de pneus de Firestone en Liberia de 1979-1980 : cette grève a duré 10 mois et a été menée par des travailleurs de l'usine de pneus de Firestone en Liberia. Ils protestaient contre les bas salaires, les mauvaises conditions de travail et les violations des droits humains.

La grève des mineurs de charbon américains de 1902 : cette grève a duré 162 jours et a impliqué environ 150 000 mineurs de charbon. Elle a été organisée par le United Mine Workers (UMW) pour exiger des conditions de travail meilleures et plus sûres, ainsi qu'une augmentation des salaires.

La grève des ouvriers de la construction en Allemagne de 1950-1951 : cette grève a duré 17 mois et a été menée par environ 300 000 ouvriers de la construction en Allemagne de l'Ouest. Ils ont protesté contre les conditions de travail difficiles et les bas salaires.

La grève des mineurs de charbon de Nouvelle-Zélande de 1951 : cette grève a duré 151 jours et a été menée par environ 22 000 mineurs de charbon. Ils ont protesté contre une réduction de salaire proposée par le gouvernement néo-zélandais

Ces grèves ont été marquées par des luttes intenses et prolongées pour les droits des travailleurs. Elles ont souvent eu un impact significatif sur l'économie, la politique et la société. Bien que ces grèves aient eu des conséquences différentes, elles ont toutes démontré la détermination des travailleurs à lutter pour leurs droits.