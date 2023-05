L’UGTT célèbre la fête du Travail en grande pompe

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) célèbre lundi 1er mai 2023 la fête du Travail. Les festivités ont démarré tôt dans la matinée avec un concert au palais des Congrès de Tunis.

Les célébrations de la Centrale syndicale, transmises en direct sur la page Facebook de l'organisation, interviennent alors que les tensions entre l’organisation et le pouvoir en place ont atteint leur plus haut niveau dans un contexte national marqué par l’aggravation de la crise aux niveaux économique, social et politique.

L’Union générale tunisienne du travail a signifié, encore une fois dans son communiqué à l’occasion du 1ermai, son opposition à la politique du gouvernement de Najla Bouden notamment en ce qui concerne les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) et les éventuelles répercussions d’un accord conclu entre les deux parties ; la levée des subventions et la cession des entreprises publiques.

L’interruption de la communication entre l’UGTT et le pouvoir en place a exacerbé davantage les tensions. L’initiative de dialogue de l’organisation syndicale semble, de son côté, au point mort. Depuis janvier, la centrale syndicale tente, tant bien que mal, de rassembler plusieurs parties autour d’une initiative de sauvetage. Celle-ci portée actuellement par l’Union générale tunisienne du travail, l’Ordre national des avocats, la Ligue tunisienne des droits de l’Homme et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, n’a toujours pas vu le jour. Tant son format que son contenu demeurent flous.

Le pouvoir en place continue, pour sa part, à exécuter sa politique avec en tête un président de la République qui s’obstine à accuser ses ennemis de trahison et à mener une supposée guerre contre la corruption en l’absence totale d’un vrai projet politique, économique et social susceptible d’apaiser les tensions sociales et remédier à la crise multidimensionnelle qui secoue le pays.

