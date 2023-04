L'Onat va constituer un comité de défense pour les avocats interpellés

L’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) a publié, vendredi 28 avril 2023, sur sa page officielle Facebook, un communiqué annonçant la formation d'un comité de défense au niveau national pour représenter et défendre, leurs confrères poursuivis dans certaines affaires.

La décision de créer le comité en question intervient afin de garantir la défense, le respect des procédures judiciaires et les libertés et droits de l’Homme, et ce, à l’issue de la tenue de plusieurs réunions, a rapporté la même source.

Le même document signé par le bâtonnier Hatem Mziou fait savoir que le comité sera composé de certains membres du Conseil de l'Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) ainsi que quelques avocats spécialisés dans le droit pénal et que les travaux de coordination seront assurés par le secrétaire général de l’ordre.

H.A