La vérité sur le plus grand cheval du monde

Des pages et des comptes sur Facebook ont fait circuler des photos montrant ce qui semble être un énorme cheval, considéré comme le plus grand connu de l'histoire. Les photos ont suscité la surprise des internautes et ont été partagées une centaine de fois sur les réseaux sociaux.

Vérifiées par BN Check à l'aide de "Hugging face", le détecteur d'images, il est apparu que ces images ont été générées par l'intelligence artificielle. La première photo a été montée à 100% par l'IA, tandis que la deuxième a été générée à 75% par l'intelligence artificielle.

Selon le Livre Guinness des records du monde, le plus grand cheval au monde qui ait jamais vécu était un cheval de comté nommé Sampson, né dans le Bedfordshire, en Angleterre, en 1846. C'était un cheval de comté qui atteignait une hauteur maximale de 21,5 mains (219 cm) sur son garrot. Sampson a ensuite été renommé "Mammoth le cheval" en raison de sa taille massive. Mais il est surtout connu sous le nom de "Sampson" dans le Livre Guinness des records du monde.

Le plus grand cheval vivant du monde en 2022 n'est pas officiellement connu, car le Livre Guinness des records du monde n'a pas mis à jour ses records depuis que le dernier détenteur du record, "Big Jake", est décédé en juin 2021.

