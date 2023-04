Green Ncap : Nissan Ariya obtient la note maximale de cinq étoiles aux tests

Le consortium européen indépendant Green Ncap a conçu une série de tests destinés à mesurer l'impact environnemental des voitures, et mettre en évidence celles qui vont au-delà des exigences minimales en matière de développement durable et réduisent leur impact sur l'environnement.

Le processus de test rigoureux de Green Ncap analyse en détail tous les aspects de l'impact environnemental d'une automobile. Le test comprend trois sections distinctes : Clean Air Tests (pureté de l'air), Energy Efficiency Tests (efficience énergétique) et Greenhouse Gases Tests (gaz à effet de serre). L'ensemble de ces critères d'évaluation permet de calculer la note globale d'un modèle.

À l'issue de ces tests, le Nissan Ariya a obtenu la note maximale de cinq étoiles avec une note pondérée globale de 9,6/10. N'ayant pas de tuyau d'échappement, le Nissan Ariya a naturellement obtenu 10/10 aux Clean Air Tests, après avoir décroché les notes maximales aux tests intermédiaires en laboratoire et sur la route. Par ailleurs, il a obtenu les notes remarquables de 9,3/10 et 9,5/10 respectivement aux Energy Efficiency Tests et Greenhouse Gases Tests.

Le test de conduite sur route a été effectué par temps froid (-1°C) et la consommation de l'Ariya fut d'environ 24 kWh/100 km. La capacité utile de la batterie mesurée par Green NCAP était de 89,6 kWh, ce qui est supérieur à la valeur officiellement déclarée. Lors d'une charge de 11 kW, le rendement global fut de 91,6% de l'énergie tirée du réseau électrique. Cela représente « la valeur la plus élevée mesurée par Green Ncap jusqu'à présent », selon le rapport du consortium.

Arnaud Charpentier, region vice president, product strategy and pricing, Nissan Amieo, a déclaré : « Chez Nissan, nous sommes profondément engagés pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable et d'électrification tels qu'ils sont définis dans notre plan Ambition 2030. C'est formidable que Green Ncap ait reconnu l'Ariya comme étant à l'avant-garde de cette éco-révolution. Nous sommes très fiers de tous les membres de l'équipe qui ont travaillé sans relâche pour accomplir cette réussite. »

Avec une autonomie maximale de 536 kilomètres et des temps de recharges remarquables, le Nissan Ariya 100% électrique incarne l'engagement de Nissan pour un avenir plus propre. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour passer à l'électrique, et les cinq étoiles attribuées à l'Ariya par Green Ncap montrent que ce modèle représente la meilleure option possible pour les consommateurs qui recherchent une approche plus éco-responsable dans leur vie quotidienne.

D’après communiqué