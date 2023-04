AppGallery revient sur sa participation au Tunisia Game Show et suscite l'enthousiasme des mobile gamers

AppGallery, a marqué sa présence dans l’évènement Tunisia Game Show, en présentant une panoplie large de services, pour offrir une expérience épique aux fans de tous âges avec plusieurs exclusivités de produits et des activités engageantes. La première édition du TGS s'est tenue du 15 au 20 avril 2023, à la Foire internationale de Sousse. Le plus grand événement Gaming en Tunisie a offert une expérience immersive à la communauté.

Le stand d'AppGallery a suscité un grand intérêt de la part des participants grâce à son engagement à fournir aux utilisateurs VIP et aux joueurs les dernières tendances et les meilleures expériences. Notre stand a également permis aux visiteurs d'en apprendre davantage sur AppGallery et leur a offert une expérience immersive en leur permettant d'explorer et de découvrir une large sélection des applications et des jeux les plus récents et les plus passionnants, locaux et internationaux, disponibles sur AppGallery. Les fans ont également pu participer à des compétitions de jeux mobiles passionnantes et gratifiantes, où ils ont pu découvrir la gamme de produits Huawei et découvrir en avant-première des contenus de jeux exclusifs.

AppGallery présente également les fonctions DCB, un moyen de paiement typique pour les gamers. Grâce à cette méthode de paiement sécurisée, AppGallery permet aux utilisateurs tunisiens d'effectuer leurs achats in-app et leurs mises à jour préférées en dinars tunisiens de manière transparente. Le DCB permet ainsi aux consommateurs prépayés et postpayés d'acheter leurs besoins en utilisant le crédit mobile.

« AppGallery est fière d'avoir pris part au plus grand événement de gaming en Tunisie pour apporter une grande expérience aux joueurs, et leur offrir une gamme passionnante d'attractions innovantes. Nous sommes extrêmement satisfaits de la popularité et de l'appréciation de nos utilisateurs pour nos offres AppGallery, ce qui démontre notre engagement à entretenir des collaborations innovantes et à leur fournir les meilleures expériences'', a déclaré M. Kelvin Zhang, country manager de Huawei Consumer Business Group Tunisie.

AppGallery est la plateforme officielle de distribution d'applications et de jeux de Huawei, et elle est préinstallée sur tous les smartphones Huawei. En plus, AppGallery peut être téléchargé directement depuis le site web officiel de toutes les autres marques de smartphones Android.

