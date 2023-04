Réunion entre les responsables de l’Utica et des experts de Moody's

Imprimer

Une réunion de travail s’est tenue, mercredi 26 avril 2023 au siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) entre son président de Samir Majoul et des experts de l’agence de notation Moody's, en présence de membres du bureau exécutif ainsi que de responsables du patronat.

Selon un communiqué daté de jeudi 27 avril 2023, l'entretien a porté sur la situation économique et sociale de la Tunisie et des réformes que le pays s'emploie à mettre en œuvre pour relancer l'économie et parvenir à la croissance.

Les représentants de l’organisation ont souligné le rôle du secteur privé et sa contribution à la résilience de l'économie tunisienne, notamment suite aux répercussions de la pandémie du Covid-19 et de la guerre en Ukraine sur les prix des denrées alimentaires, de l'énergie et d'un certain nombre de matières premières, a indiqué le même document. Ils ont également abordé les défis auxquels est confrontée l'économie tunisienne pour parvenir à la souveraineté énergétique et à la sécurité alimentaire, a-t-il précisé.

I.N