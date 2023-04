Bouderbala : nous devons passer aux priorités législatives réclamées par l’exécutif

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple Brahim Bouderbala a appelé, jeudi 27 avril 2023, à accélérer l’adoption du règlement intérieur afin qu’il soit adopté intégralement vers la fin de cette semaine. L’objectif étant de passer « aux priorités législatives attendues par la fonction exécutive ».

L’élu a ainsi affirmé dans ce statut : « Nous avons statué dans les articles du règlement intérieur, dans lesquels il y a de multiples points de vue, et nous espérons achever l’adoption de ce texte dans son intégralité d'ici la fin de cette semaine, afin de pouvoir passer aux priorités législatives que le la fonction exécutive attend de nous ».

Et d’ajouter : « Si nous voulons faire une vraie révolution en Tunisie, il faut respecter les horaires et être ponctuel, nous souffrons du manque de respect des horaires et de la ponctualité dans de nombreuses structures, notamment dans les tribunaux, et c'est mon expérience de par mon métier. J'espère que ce parlement perpétuera le principe du respect des horaires et de la ponctualité et prouvera au peuple qu'il travaille dans l'intérêt suprême de la nation ».

I.N