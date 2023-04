Hichem Hosni : les élus de l'opposition peuvent présenter une liste de leurs noms au président de l'ARP

Imprimer





Le député Hichem Hosni a considéré qu’on ne pouvait pas parler d’une assemblée de représentants du peuple (ARP) sans opposition. Il est revenu sur le boycott des élections par les opposants au président de la République, Kaïs Saïed. Il a considéré que ceci ne signifiait pas l’absence d’une opposition au sein du parlement.





Invité le 27 avril 2023 à « La Matinale » de Malek Khaldi sur Shems FM, Hichem Hosni a indiqué que l’opposition pourrait être identifiée lors des votes des lois de finances. La loi de finances, selon lui, pose les choix et les stratégies du gouvernement. Toute personne s’y opposant, s’oppose au gouvernement. Le député a considéré que déterminer l’identité des élus appartenant à l’opposition pouvait se faire de plusieurs autres manières. Il a expliqué que des députés pouvaient s’auto-déclarer bloc de l’opposition. Il leur suffit de présenter une liste de noms formant l’opposition à la présidence de l’ARP.

« Avant de procéder à l’adoption du règlement intérieur, nous devons procéder à une révision du texte. Ceci nous permettra de procéder à des corrections d’ordre grammatical, d’éviter les articles contradictoires et de répondre à certaines lacunes, notamment celle relative à l’identification de l’opposition… L’opposition ne doit pas forcément présider la commission des finances… Elle sera présente au sein des commissions… La question de la représentation proportionnelle pourrait être problématique », a-t-il ajouté.





Hichem Hosni a indiqué que le recours au mode de scrutin proportionnel plurinominal mettait les partis politiques aux devants de la scène. Ceci permettait d’identifier, dès la campagne électorale, la position de chacun d’entre eux et de connaître d’avance les entités formant l’opposition. Actuellement, l’identification de l’opposition ne peut se faire qu’après le vote sur la loi de finances de 2024. Il a, également, estimé que l’identification des membres des commissions parlementaires par vote pourrait perturber le fonctionnement de l’ARP. Il a expliqué que ceci pourrait conduire à la création de commissions contrôlées par un seul bloc. L’opposition pourrait être évincée des commissions importantes telles que celles des finances ou des droits et des libertés. Ceci peut encourager la corruption, l’octroi de pots-de-vin et l’ingérence de lobbys dans le fonctionnement de ces commissions. Ceci pourrait causer, aussi, une grande perte de temps.









Hichem Hosni a indiqué qu’il pourrait ne pas faire partie d’un bloc parlementaire. Il a indiqué ne pas avoir été invité à rejoindre un bloc soutenant le président de l’ARP, Ibrahim Bouderbala. Pour ce qui est de la création de la cour constitutionnelle, l’élu a estimé que ceci devait avoir lieu dans les délais les plus proches. Il a appelé le pouvoir exécutif à présenter, rapidement, une loi fixant le fonctionnement de cette institution. Les députés pourraient, aussi, soumettre au vote leur propre projet de loi.

« Je suis avec inquiétude la situation en Tunisie… D’après la justice et les déclarations du président, on ne parle plus d’opposition, mais de complot contre la sûreté de l’État. Ceci est impardonnable. Il n’est pas facile d’extirper certaines personnes du pouvoir alors qu’elles avaient gouverné durant plus de dix ans… Je considère la déclaration de Rached Ghannouchi (président du mouvement Ennahdha) dangereuse… Il s’agissait d’un appel à ses soutiens à s’opposer à la situation actuelle », a-t-il ajouté.

Hichem Hosni a insisté sur l’importance du dialogue. Il a expliqué que l’identification de l’entité accueillant la chose n’était pas aussi importante que ça. Il a estimé qu’on devait passer, avant tout, par l’acceptation du dialogue et l’identification des parties présentes au sein du dialogue. Il a expliqué que les entités coupables d’espionnage et de complot contre l’État ne pouvaient pas y participer.

S.G