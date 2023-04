Conseil de sécurité, Kaïs Saïed, Ennahdha… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 26 avril 2023 :

Réunion du conseil de sécurité nationale sur la production de phosphate

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé une réunion du conseil de sécurité nationale à Carthage, dans l'après-midi du mercredi 26 avril 2023, consacrée à la production de phosphate. Au cours de cette réunion, plusieurs solutions ont été examinées pour permettre la relance de la production de phosphate à des niveaux supérieurs à ceux atteints auparavant. Le président de la République a insisté sur la nécessité de mettre en place une approche globale pour ce secteur vital.

Kaïs Saïed : certains cherchent à dévaloriser les biens confisqués

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 26 avril 2023, au Palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden. Lors de cette réunion, plusieurs points ont été abordés concernant les activités du gouvernement au cours des derniers jours. Le chef de l'État a réaffirmé sa détermination à lutter contre la corruption et à poursuivre les responsables qui ont causé du tort à l'Etat et à la société, conformément à la loi.

Mondher Ounissi président par intérim du mouvement Ennahdha

Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a dénoncé l'arrestation des militants et activistes politiques, dont son président Rached Ghannouchi. Il a estimé que l'arrestation de ce dernier était prévisible : « Il s'agit d'un ciblage du parti et d'une déviation dangereuse à la liberté d'opinion et d'expression ». Ennahdha a indiqué que Mondher Ounissi assurera la présidence d’Ennahdha. Dans un communiqué du 26 avril 2023, le parti a considéré que Rached Ghannouchi faisait face à un procès d’opinion et que son arrestation a suscité une multitude de réactions à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur du pays.

Tajani : la Tunisie ne doit pas être laissée aux Russes ou aux Chinois

Le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a mis l'accent sur l'importance de la collaboration entre la Tunisie d'un côté et les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne d'un autre. Il a indiqué que le pays avait besoin du soutien financier de ces deux entités. S’exprimant le 26 avril 2023 au micro du média italien Radio 24, Antonio Tajani a indiqué que la Tunisie ne doit pas être laissée aux mains des Russes et des Chinois. Il a révélé avoir demandé cela au secrétaire d'État américain, Antony Blinken.

Dalila Ben Mbarek Msaddek : le juge en charge du dossier de Noureddine Boutar a été envoyé au Qatar

L'avocate et membre du comité de défense des personnalités politiques accusées de complot contre la sûreté de l'État, Dalila Ben Mbarek Msaddek, a fait savoir, durant la matinée du mercredi 26 avril 2023, sur les ondes de la radio IFM, que la plupart des détenus dans cette affaire feront l'objet d’autres accusations, avant de revenir sur le report de l’audition de Ghazi Chaouachi. « Nous suivons attentivement ce qui est en train de se passer quant à l’ouverture d’autres enquêtes à l’encontre des détenus dans cette affaire ».