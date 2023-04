Kaïs Saïed : certains cherchent à dévaloriser les biens confisqués

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 26 avril 2023, au Palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Lors de cette réunion, plusieurs points ont été abordés concernant les activités du gouvernement au cours des derniers jours. Le chef de l'État a réaffirmé sa détermination à lutter contre la corruption et à poursuivre les responsables qui ont causé du tort à l'Etat et à la société, conformément à la loi.

Dans le même contexte, le président a souligné le rôle de l'administration et le devoir de réserve qui incombe à tous ceux qui ont une responsabilité dans l'État, rappelant que cette responsabilité exige la retenue, l'humilité et une profonde croyance dans l'intérêt national.





Lors de cette réunion, il a également été question du dossier des biens confisqués et de "la nécessité de mettre un terme à cette situation, qui a été prolongée par ceux qui cherchent à s'approprier de nouveau les biens du peuple et à dévaloriser ces biens jusqu'à ce qu'ils soient vendus à des prix dérisoires", selon un communiqué de Carthage.

La réunion a permis d’aborder les conditions économiques, sociales et financières de l'État. Dans ce contexte, le président de la République a souligné que "l'État ne renoncerait pas à son rôle social et que tout le monde devait travailler pour répondre aux revendications légitimes du peuple tunisien en matière de justice et d'équité".





