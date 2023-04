Qui peut délivrer des cartes monétiques en Tunisie ?

Les cartes monétiques sont devenues un outil de paiement largement utilisé dans le monde entier. En Tunisie, les cartes monétiques sont délivrées par des institutions financières agréées par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Les banques sont les principales institutions financières qui peuvent délivrer des cartes monétiques en Tunisie. Les banques sont régulées par la BCT et doivent respecter les normes et les règles en matière de délivrance de cartes bancaires et de sécurité des transactions. Les banques tunisiennes proposent une large gamme de cartes bancaires, allant des cartes de débit aux cartes de crédit, en passant par les cartes prépayées.

Outre les banques, il existe également des établissements financiers qui peuvent délivrer des cartes monétiques en Tunisie. Tel que :

Les compagnies d'assurance : ces institutions offrent des produits d'assurance, tels que l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance vie, etc.

Les sociétés de leasing : ces institutions proposent des contrats de location-financement pour les équipements et les véhicules.

Les sociétés de factoring : ces institutions proposent des services de financement et de gestion des comptes clients pour les entreprises.

Les sociétés de gestion de portefeuille : ces institutions proposent des services de gestion de portefeuille pour les investisseurs, en investissant dans des actions, des obligations et d'autres produits financiers.

Tous Ces établissements financiers doivent également être agréés par la BCT et se conformer aux mêmes normes et règles que les banques.

Les cartes monétiques en Tunisie sont utilisées pour effectuer des retraits d'argent aux distributeurs automatiques, des paiements en ligne ou dans les commerces physiques équipés de terminaux de paiement électronique (TPE). Les cartes monétiques sont également utilisées pour les transactions internationales, notamment pour les paiements en devises étrangères.