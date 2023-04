Mekki : la remise en liberté de Ghannouchi est une menace pour la sécurité nationale

Le dirigeant du mouvement Echaâb, Haykel Mekki a considéré que la remise en liberté du président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, était une menace pour la sécurité nationale.

Invité le 26 avril 2023 à « Studio Shems » de Zina Zidi sur Shems Fm, Haykel Mekki a affirmé que Rached Ghannouchi était coupable de crime contre la Tunisie et les Tunisiens et qu’il devait répondre de ses actes. Il a mis l’accent sur la symbolique de l’arrestation de Rached Ghannouchi et a considéré que ceci marquait la fin de l’islam politique en Tunisie.





Haykel Mekki a considéré que des clarifications concernant les affaires en cours et liées à des personnalités publiques devaient émaner de la part de la justice tunisienne. Il a mis l’accent sur le droit des médias et des citoyens à l’information. Il a, aussi, affirmé que tout accusé avait le droit à un procès équitable.





S.G