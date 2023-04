En Tunisie, des vers parasites dans le poisson ?

Une vidéo montrant des vers à l'intérieur de poissons a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant une forte inquiétude parmi les Tunisiens. La vidéo a été partagée sur Tiktok le 8 avril 2023, avant d'être massivement relayée sur Facebook. Le propriétaire de la vidéo y montre un ensemble de vers dans des poissons qu'il vient juste de nettoyer, lançant une alerte aux Tunisiens : « Attention à ce que vous mangez ! ».





BN Check a vérifié l’authenticité de la vidéo et son contenu, il s'est avéré qui la video montre des vers parasites du type Anisakis. Ces vers parasites contaminent plusieurs espèces de poissons tels que la daurade, le thon, le saumon, ainsi que des mammifères marins comme les dauphins et les baleines. Ce parasite entraîne une pathologie de type d'Anisakidose.

Qu’est-ce que l’Anisakidose ?

L'Anisakidose est une parasitose zoonotique causée par des membres de la famille des Anisakidae. Les types d'Anisakidés comprennent les Anisakis, Pseudoterranova, Hysterothylacium et Contracaecum. Les mammifères marins sont les hôtes définitifs de ces nématodes au cycle de vie complexe. Ces parasites nématodes utilisent différentes espèces de crustacés et de poissons comme hôtes intermédiaires ou paraténiques et les humains sont des hôtes accidentels.

Source : Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA





Cette parasitose zoonotique et les infections causées par les membres du genre Anisakis surviennent lorsque des fruits de mer, en particulier des poissons, contaminés par le stade infectieux (larves de troisième stade) de ce parasite, sont consommés. L'être humain peut être contaminé par l'anisakidose en ingérant du poisson cru ou mal cuit contenant des larves infectées.

Quels sont les symptômes de l’anisakidose ?

Les symptômes de l'anisakidose aiguë comprennent des douleurs abdominales intenses, des nausées et des vomissements. Certains de ces symptômes imitent étroitement l'ulcère peptique, l'appendicite ou la péritonite, la présentation la plus préoccupante étant la sensibilisation allergique, qui est généralement grave et va de l'urticaire au choc anaphylactique.

Les larves d'Anisakidés ne se développent pas chez l'homme, qui n'est pas leur hôte naturel, et meurent rapidement. Cependant, leur présence dans le tube digestif provoque des symptômes, surtout s'ils se trouvent dans l'estomac. Ces symptômes sont généralement des douleurs épigastriques et stomacales violentes avec des nausées ou des vomissements, des douleurs abdominales persistantes, qui peuvent durer plusieurs semaines après l'ingestion, ou encore des manifestations allergiques, plus courantes chez les personnes déjà sensibles à l'allergène d'Anisakis simplex ou ayant été en contact avec le parasite Toxocara canis en raison d'une forte parenté entre ces espèces.

Pour se proteger contre l’anisakidose il faut bien cuire le poisson, l’absence de sang à l’arête et une chair se détachant facilement signeront une cuisson à point.

Quels parasites les humains peuvent-ils attraper en mangeant du poisson ?

Il existe trois types de parasites des poissons importants pour la santé publique : les vers ronds (nématodes), les vers plats ou douves (trématodes) et les ténias (cestodes).

Du point de vue de l'infection humaine, les vers ronds les plus courants appartiennent à la famille des Anisakidae et comprennent les Anisakis, qui sont visibles dans la vidéo. Les vers plats ou douves les plus courants impliqués dans l'infection humaine sont les vers du foie appartenant à la famille des Opisthorchiidae et certaines espèces de vers intestinaux appartenant aux familles des Heterophyidae et des Echinostomatidae. Les infections humaines causées par le ténia du poisson sont le plus souvent causées par le genre Diphyllobothrium.

Anisakis : iStock.com/imv

Quels sont les effets des parasites des poissons sur la santé humaine ?

Dans le cas de l'anisakidose, selon le Centers for Disease Control des États-Unis, « les symptômes de cette infection sont des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, une distension abdominale, de la diarrhée, du sang et du mucus dans les selles et une légère fièvre ». Des réactions allergiques accompagnées d'éruptions cutanées et de démangeaisons, et rarement d'anaphylaxie, peuvent également survenir.

Les vers plats ou douves du poisson provoquent chez l'Homme une maladie appelée trématodose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, « les infections précoces et légères passent souvent inaperçues, car elles sont asymptomatiques ou à peine symptomatiques ». Mais, si la charge parasitaire est élevée, un malaise général est fréquent et des douleurs intenses peuvent survenir, notamment dans la région abdominale. Les infections chroniques sont invariablement associées à une maladie grave. Les symptômes sont principalement spécifiques à un organe et reflètent l'emplacement final des vers adultes dans le corps.

Dans la clonorchiase et l'opisthorchiase, deux affections associées aux trématodes des poissons, les vers adultes se logent dans les plus petits canaux biliaires du foie, provoquant une inflammation et une fibrose des tissus adjacents.

R.A