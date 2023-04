Tunisair : hausse des revenus de près de 30% à fin mars 2023

Imprimer

Tunisair vient de publier ses chiffres provisoires du premier trimestre 2023 et ils sont au vert.

Selon un communiqué boursier, la compagnie aérienne nationale précise que les revenus du transport ont augmenté de 28,83% au premier trimestre 2023, passant de 226,61 millions de dinars fin mars 2022 à 291,94 millions de dinars (MD) fin mars 2023. En contrepartie, la recette moyenne par passager s’est améliorée passant de 428 à 451 dinars.

Idem pour le nombre de passagers transportés (toutes activités confondues) qui a, lui aussi, connu une hausse de 23,58% évoluant de 411.912 passagers à 509.082 passagers. Et de spécifier dans ce même document que l'offre s’est améliorée et a eu une réponse dans les mêmes proportions (passagers -kilomètres transportés) de la part du marché : le nombre de siège-kilomètre offert ayant évolué de 33% par rapport à la même période de 2022.

Le coefficient de remplissage est resté pratiquement le même passant de 74,9% à 74,8% (-0,1 points) alors que le taux de régularité la ponctualité flotte (départs dans les 15 minutes par rapport à l'horaire programmé) s’est situé à 37% au premier trimestre 2023.

L’activité fret est aussi en hausse, la compagnie a transporté 1.105 tonnes de marchandises au premier trimestre 2022 contre 1.063 un an auparavant et qui a rapporté 10,66 MD contre 10,16 entre 2023 et 2022.

Bien sûr et vu la hausse du baril de pétrole, les dépenses en kérosène ont augmenté de 84,65% passant de 59,10 MD fin mars 2022 à 109,13 MD fin mars 2023.

Notons que les charges du personnel ont augmenté de 8,13% passant de 42,98 MD au premier trimestre 2022 à 46,48 MD au premier trimestre 2023. L’effectif a, par contre, diminué de 59 personnes pour atteindre 3.188 agents. Idem pour la redevance aéroportuaire qui a augmenté de 42,01% passant de 34,66 MD à 49,23MD, pour cette même période.

I.N.