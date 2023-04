Hausse de 29% du nombre de morts sur les routes en Tunisie en 2023

L’Observatoire national de sécurité routière a signalé, dimanche 16 avril 2023, que le nombre de morts dans les accidents de la circulation a augmenté de 29 % jusqu'au 13 avril de cette année par rapport à la même période de l'année 2022.

Selon les données fournies par l’observatoire national de sécurité routière sur son site officiel, le nombre de décès dans les accidents de la route jusqu'au 13 avril de cette année a dépassé les 300, contre 233 au cours de la même période de l'année 2022. Le nombre d'accidents a dépassé 1300 au cours de la même période, contre 1556 à la même période de l'année 2022, soit une baisse de 16 % et une différence de 254 accidents.





La négligence et le manque d'attention ont été les principales causes des accidents en Tunisie, représentant 41,7 %, suivies de la vitesse, qui a causé 15 % des accidents enregistrés jusqu'au 13 avril 2023, suivie du non-respect de la priorité avec plus de 8 %, puis de l'omission de la voie de droite avec plus de 6 %.

L’Observatoire national de sécurité routière a également noté que le non-respect des panneaux de signalisation, la conduite en état d'ivresse, le dépassement interdit, le chevauchement des voies et l'intrusion étaient également parmi les principales causes des accidents de la route en Tunisie.

S.H