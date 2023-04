Nabil Ammar : la communauté tunisienne au Soudan compte 110 personnes

Le ministre des Affaires étrangères et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, s'est entretenu, dimanche 16 avril 2023, avec la mission diplomatique tunisienne à Khartoum pour s'informer de la situation de la communauté tunisienne résidant au Soudan et s'assurer des conditions de leur séjour, à la lumière des développements actuels dans ce pays.

Un communiqué du dépratement précise que le ministre a souligné l'importance pour les membres de la mission de maintenir une communication continue avec la communauté, d'écouter leurs problèmes et de leur apporter de l'aide en cas de besoin. Le ministre a également souligné l'importance de faire preuve de prudence et de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser le siège de la mission diplomatique à Khartoum.





Le ministère note que le nombre des membres de la communauté tunisienne au Soudan est estimé à 110 personnes, dont la plupart sont des cadres supérieurs d'organisations régionales et internationales.

Durant la journée du samedi, des affrontements ont éclaté dans la capitale soudanaise Khartoum, entre les Forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, et l'armée, sous la conduite d’Abdel Fattah al-Burhane, où des civils ont été tués.

Les affrontements entre les forces des deux généraux rivaux ont continué ce dimanche. Au cours des 24 dernières heures, au moins 56 civils ont été tués et de nombreux combattants ont été touchés par des tirs de balles, de roquettes et d'autres projectiles provenant de chars ou d'avions depuis samedi matin. Un réseau de médecins pro-démocratie a signalé plus de 600 blessés.

S.H