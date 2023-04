Le ministre syrien des Affaires étrangères en visite en Tunisie

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé à travers un communiqué rendu public, dimanche 16 avril 2023, que le ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Mekdad, effectuera une visite de travail en Tunisie du 17 au 19 avril 2023, sur invitation de Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.



Un communiqué du département précise que « cette visite vient consacrer les liens de fraternité profonds entre les deux pays frères, et s'inscrit dans le cadre de la volonté de rétablir les relations bilatérales. Cela survient suite à la nomination d'un ambassadeur de la République tunisienne en République arabe syrienne et la décision des autorités syriennes de rouvrir l'ambassade syrienne en Tunisie et de nommer un ambassadeur à sa tête pour le bien et l'intérêt des deux peuples frères ».





Rappelons que début février, le président de la République, Kaïs Saïed avait décidé d'élever la représentativité diplomatique tunisienne en Syrie. Une décision qui intervient après le violent séisme qui a touché la région (Syrie et Turquie) qui avait fait plus de 45.000 morts, suite auquel le chef de l’État avait ordonné d'envoyer une aide urgente à la Syrie et à la Turquie.

Le 10 mars dernier, le président de la République avait exprimé sa volonté de nommer un ambassadeur de la Tunisie en Syrie assurant que rien ne pouvait justifier cette absence.





