Arrestation de cinq takfiristes recherchés et condamnés à des peines de prison

Cinq éléments takfiristes (dont une femme, ndlr) recherchés par le Tribunal de première instance de Tunis 1 pour appartenance à une organisation terroriste et condamnés à des peines allant de quatre mois à trois ans de prison, ont été arrêtés. C’est ce qu’a indiqué le porte-parole de la Garde nationale dans un communiqué daté de samedi 15 avril 2023.

Ainsi, l’Unité d’enquête et recherches de la Garde nationale de Mohammedia (Ben Arous) a arrêté un extrémiste habitant la région et condamné à quatre mois de prison. Celle de Sousse a arrêté, pour sa part, deux extrémistes habitant la région, et condamnés à trois ans de prison chacun. À Sfax, les unités ont arrêté un extrémiste habitant la région et condamné à une année de prison.

Les unités de Korba (Nabeul) ont arrêté un homme condamné à un an de prison.

Ils ont tous été placés en garde à vue, en application aux ordres du ministère public.

Les opérations de poursuites des éléments takfiristes en fuite se poursuivent, précise le même document.

I.N