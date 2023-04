Le ministère du Commerce annonce un gros coup de filet en saisissant 2.290 litres d'huile

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé, samedi 15 avril 2023 dans un communiqué, la réalisation "d’un gros coup de filet" avec la découverte "d’une grosse opération de fraude" concernant l’huile végétale compensée à Nabeul dans la nuit de 14 à 15 avril 2023. Il s'agit en réalité de la quantité dérisoire de 2.290 litres d’huiles.

En effet et selon le communiqué, les services de contrôle régionaux du ministère à Nabeul, en coordination avec les services sécuritaires, ont fait une descente dans un entrepôt clandestin à Menzel Temime exploité dans la collecte et le stockage des huiles végétales compensées, pour le mélanger avec de l’huile d’olive, le remballer dans des bidons en plastique et le remettre sur le marché en tant que huile d’olive, en trompant le consommateur dans le but de réaliser plus de profit.

Quatre personnes sont impliquées dans cette escroquerie, dont le propriétaire d’une société de commerce de gros des produits alimentaires.

Après consultation du ministère public près le Tribunal de première instance de Nabeul, la marchandise a été saisie, soit 2.290 litres d’huiles végétales compensées. Les personnes impliquées ont été placées en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour spéculation illégale, en vertu du décret n°14-2022.

Rappelons que la consommation moyenne mensuelle du pays est de 15.000 tonnes par mois (un litre d’huile équivaut un peu moins d’un kilo, donc notre consommation mensuelle est d’environ 15 millions de litres d’huiles végétales, ndlr).

I.N