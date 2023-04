Trois jours de congé à l'occasion de l'Aïd Esseghir

Les agents étatiques, des collectivités locales ainsi que des établissements publics à caractère administratif bénéficieront de trois jours de congé à l’occasion de l'Aïd Esseghir et cela les 21, 22 et 23 avril courant.

C’est ce qu’a annoncé, samedi 15 avril 2023, la présidence du gouvernement dans un communiqué.

L’Institut national de la météorologie (INM) a estimé qu’il sera difficile, voire impossible, d’observer le croissant de lune annonçant le début du mois de shawwāl 1444 Hégire, jeudi 20 avril 2023, et cela pour la majorité des pays arabes et islamiques et notamment la Tunisie. Ainsi, et logiquement, la date de l'Aïd Esseghir tomberait le 22 avril.

Cela dit, c’est au mufti de la République tunisienne de décider du début et de la fin du mois de ramadan et il est arrivé qu'il proclame cela sans avoir observé le croissant lunaire, mais pour être en phase avec le monde arabe et en particulier l’Arabie Saoudite, où se tient le pèlerinage à la Mecque.

I.N