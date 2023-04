Kaïs Saïed, Parlement, FMI… Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 13 avril 2023 :

Kaïs Saïed : plusieurs personnes œuvrent à faire échouer n’importe quel projet !

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, jeudi 13 avril 2023, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden au palais de Carthage. La rencontre a porté sur une série de questions en rapport avec le fonctionnement ordinaire des services gouvernementaux, ainsi que sur d’autres questions liées aux équilibres financiers de l’État, indique un communiqué publié par la présidence tunisienne. Dans ce contexte, le président de la République a souligné que les êtres humains ne sont pas des unités arithmétiques et ou de simples chiffres, assurant que tout équilibre doit être basé sur la garantie des droits des citoyens et la préservation de la paix sociale.

Le parlement interdit le direct

Les travaux du parlement ont démarré il y a moins d’une demi-heure ce jeudi 13 avril 2023 et prévoient le vote, article par article, du règlement intérieur. Première, cependant, depuis plus de dix ans, ces travaux ne sont pas diffusés par la chaîne YouTube du parlement, ni par la chaîne Wataniya 2, d’après le constat fait par Business News.

Vraisemblablement, le parlement n’entend pas agir avec la transparence requise, comme c’était le cas de ses prédécesseurs de 2011, 2014 et 2019.

Jihad Azour : les réformes du gouvernement sont les plus appropriées pour la Tunisie

Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), est revenu, jeudi 13 avril 2023, lors d'une conférence de presse retransmise en direct en marge des Réunions de printemps 2023 à Washington, sur les réformes proposées par le gouvernement tunisien. « Le programme de réformes économiques pour la Tunisie est tunisien par excellence » a affirmé M. Azour, avant de préciser que sa mise en œuvre assurerait la stabilité du pays.

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale a réaffirmé que le Fonds est en dialogue permanent avec les autorités tunisiennes, et ce, depuis des mois, soulignant que « le programme de réforme proposé par le gouvernement tunisien est le plus approprié pour la Tunisie ».

La finalisation de l’accord entre la Tunisie et la FMI, une priorité pour la France

La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre a affirmé, lors d’un point de presse, jeudi 13 avril 2023, que la finalisation de l’accord entre la Tunisie et la FMI est « une priorité pour la France ».

Anne-Claire Legendre a indiqué : « Vous savez que la ministre a eu un premier contact positif avec son homologue tunisien, Nabil Ammar, le 31 mars dernier. Cela a été l’occasion pour elle de rappeler notre soutien sans faille au peuple tunisien, notamment face à l’urgence économique à laquelle vous faites référence. Notre priorité va aujourd’hui à la finalisation de l’accord avec le FMI ».

Nabil Ammar s'entretient avec Antonio Tajani et Giulio Tremonti

Dans le cadre de sa visite de travail en Italie, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger Nabil Ammar s’est entretenu, jeudi 13 avril 2023 à Rome, avec Antonio Tajani, le vice-président du Conseil des ministres et le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi que Giulio Tremonti, président de la commission des affaires étrangères au Parlement italien.