La finalisation de l’accord entre la Tunisie et le FMI, une priorité pour la France

Imprimer

La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre a affirmé, lors d’un point de presse, jeudi 13 avril 2023, que la finalisation de l’accord entre la Tunisie et le FMI est “une priorité pour la France”.





Anne-Claire Legendre a indiqué : “Vous savez que la ministre a eu un premier contact positif avec son homologue tunisien, Nabil Ammar, le 31 mars dernier. Cela a été l’occasion pour elle de rappeler notre soutien sans faille au peuple tunisien, notamment face à l’urgence économique à laquelle vous faites référence. Notre priorité va aujourd’hui à la finalisation de l’accord avec le FMI. Ce message est passé par la France ; il est également passé par nos partenaires européens. Les autorités tunisiennes savent - et c’est le message que nous leur avons réitéré - qu’elles peuvent compter sur le soutien français et le soutien européen pour accompagner le processus de réforme nécessaire pour la finalisation de cet accord. Voilà le message qui est le nôtre aujourd’hui aux autorités tunisiennes et sur ce point”.





Le 25 mars 2023, dans une interview à l'agence Tap, l’ambassadeur de France à Tunis, André Parant, avait affirmé que son pays est prêt à décaisser une enveloppe de 250 millions d'euros pour aider la Tunisie à combler son gap budgétaire.

André Parant a précisé que la France est disposée à contribuer à couvrir le besoin de financement résiduel de la Tunisie, au titre de 2023 et 2024, à condition de la mise en œuvre effective du plan de réformes présenté au Fonds monétaire international (FMI). Les réformes en question concernent le redressement des entreprises publiques, la maîtrise de la masse salariale et la réforme du système des subventions.





S.H