Kaïs Saïed : plusieurs personnes œuvrent à faire échouer n’importe quel projet !

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, jeudi 13 avril 2023, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden au palais de Carthage.

La rencontre a porté sur une série de questions en rapport avec le fonctionnement ordinaire des services gouvernementaux, ainsi que sur d’autres questions liées aux équilibres financiers de l’État, indique un communiqué publié par la présidence tunisienne.

Dans ce contexte, le président de la République a souligné que les êtres humains ne sont pas des unités arithmétiques et ou de simples chiffres, assurant que tout équilibre doit être basé sur la garantie des droits des citoyens et la préservation de la paix sociale.





D’autre part, le chef de l’État s’est penché que les fonds alloués à la réalisation d’un nombre de projets, sauf que les projets n’ont pas été réalisés et les fonds n’ont pas été utilisés.





Dans un autre contexte, le président de la République a indiqué que plusieurs personnes oeuvrent à faire échouer n’importe quel projet, puisque "leur unique projet est le pouvoir à travers l’argent sale et l’enveniment des situations par tous les moyens, tout en sachant que leurs voix n’ont aucun écho auprès du peuple tunisien".





Le président de la République a rappelé "la détermination du peuple tunisien à préserver sa souveraineté", en soulignant que "notre pays est riche en ressources, mais que c'est la mauvaise gestion et les choix imprudents qui l'ont conduit à cette situation". Il a ajouté que "grâce à la foi de son peuple en l'indépendance de sa décision et en sa souveraineté, la Tunisie est capable de faire entendre sa voix et de clarifier les choses pour ceux qui cherchent à semer la confusion et le doute".





S.H