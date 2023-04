Météo - Tunisie : alerte aux vents forts et mer agitée

L'Institut national de la météorologie (INM) a lancé, jeudi 13 avril 2023, une alerte contre des vents forts et une mer très agitée.

C’est ce qui est ressorti du bulletin rendu public sur le site officiel de l’INM.

Le département de la météorologie a d'abord précisé que le ciel sera nuageux au nord et partiellement nuageux au centre et au sud, et que les températures nocturnes devraient osciller entre 10 et 16 degrés dans le nord et les hauteurs, et entre 16 et 21 au sud du pays.

L’INM a mis en garde contre les rafales de vent qui seront observées principalement dans les régions côtières et dans les hauteurs.

L’institut a également réaffirmé que les activités navales et la pêche demeurent placées sous vigilance et que la mer sera houleuse à très houleuse.

H.A