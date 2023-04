Nabil Ammar s’entretient avec la sénatrice italienne Stefania Craxi

A l’occasion de sa visite de travail à Rome, les 12 et 13 avril 2023, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, jeudi 13 avril 2023, avec la sénatrice italienne Stefania Craxi, présidente de la commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat italien.





Au cours de cette rencontre, Nabil Ammar a souligné, d'après un communiqué du MAE tunisien, "l’excellent niveau de partenariat stratégique liant les deux pays" et a salué "la compréhension de l’Italie de la spécificité de la période que traverse notre pays". Il a relevé que "la Tunisie a entrepris des réformes politiques et économiques qui reflètent la volonté de son peuple afin de réaliser ses aspirations de développement et de progrès socioéconomique".

Il a également rappelé "l’importance de la coopération entre la Tunisie et l'Italie en Méditerranée", soulignant "la nécessité d’apporter des réponses communes aux multiples défis dans la région, notamment la sécurité énergétique et alimentaire ainsi que l’importance de créer des opportunités d’emplois pour davantage de prospérité et de développement".





De son côté, la sénatrice Craxi a appelé les partenaires de la Tunisie à "faire preuve de plus de compréhension de la réalité de la situation de notre pays", réaffirmant "la continuité des efforts de l'Italie pour accompagner les réformes socioéconomiques au profit du développement de la Tunisie et sa prospérité en tant que facteur crucial de sécurité et de stabilité de la Méditerranée élargie".





L’entretien a également été, toujours selon le communiqué, l’occasion pour plaider en faveur de l’élaboration d’une approche globale et inclusive de la question migratoire qui prend en considération les différentes dimensions économiques, sociales et humanitaires qui lui sont rattachées.





En marge de sa visite de travail de deux jours en Italie, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger Nabil Ammar s’est entretenu, ce matin à Rome, avec Antonio Tajani, le vice-président du Conseil des ministres et le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi que Giulio Tremonti, président de la commission des affaires étrangères au Parlement italien.







S.H