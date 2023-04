Ministère de la Femme : hausse des violences conjugales et des féminicides

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Séniors a dénoncé, jeudi 13 avril 2023 dans un communiqué, une hausse de la fréquence des meurtres ainsi que des violences visant les femmes.

En effet, la veille, un crime odieux a été commis. Une femme de 32 ans, mère de deux enfants, a été étranglée par son mari. Ses services régionaux ont pris les mesures immédiates nécessaires pour apporter un soutien psychologique aux deux filles de la victime, âgées de cinq et dix ans, et pour coordonner avec les autorités sécuritaires et judiciaires afin de prendre les mesures nécessaires pour garantir leurs intérêts.

Ainsi, 921 cas de violence ont été signalés au numéro vert 1899 lors du premier trimestre 2023, dont 654 cas de violence conjugale, soit un taux de 71%. Au premier trimestre 2022, seulement 168 cas de violence ont été signalés. Donc, le phénomène s’est aggravé en un an, se multipliant de près de quatre fois.

En outre, la fréquence des homicides conjugaux de femmes a nettement augmenté, avec un meurtre par mois, ce qui est très préoccupant, estime le ministère qui a tiré la sonnette d'alarme. Quinze homicides conjugaux ont été enregistrés en 2022.

Le ministère a appelé à unir les efforts de tous les intervenants pour s’élever la normalisation avec la violence à l'égard des femmes et des filles.

I.N