Une visite du ministre syrien des Affaires étrangères est-elle prévue en Tunisie ?

Une information relayée sur Twitter concernant une visite potentielle du ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Mekdad, a rapidement suscité un grand intérêt auprès des Tunisiens, générant un fort taux de partage et de nombreux commentaires.

Ces tweets ont rapidement fait le buzz, quelques jours seulement après l'annonce du rétablissement des relations entre la Tunisie et la Syrie, et la réouverture de leurs ambassades respectives.

BN Check a pris contact avec des sources diplomatiques fiables, lesquelles ont confirmé la tenue de cette visite. Le ministre syrien des Affaires étrangères, actuellement en Arabie Saoudite (une première depuis 2011, ndlr) débutera une tournée officielle en Algérie et en Tunisie dans les prochains jours, nous révèlent les mêmes sources.

« La visite en Algérie vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, tandis que la visite en Tunisie sera l'occasion de célébrer la réouverture de l'ambassade de la Syrie dans ce pays », affirme notre source diplomatique.

Il est important de rappeler que la Tunisie avait rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie en 2012, suite aux répressions du régime syrien contre les protestations populaires dans le pays. En 2015, la Tunisie avait nommé un représentant consulaire à Damas, avant de rétablir complètement ses relations diplomatiques avec la Syrie en 2023, avec l'annonce de la nomination d'un ambassadeur.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a publié un communiqué mercredi 12 avril 2023, soulignant que la Syrie allait également rouvrir son ambassade en Tunisie. « En réponse à l'initiative du président de la République Kaïs Saïed de nommer un ambassadeur de la République tunisienne auprès de la République arabe syrienne, les autorités syriennes ont annoncé leur approbation immédiate de cette nomination et ont décidé de rouvrir l'ambassade de Syrie en Tunisie, et de nommer un ambassadeur à sa tête prochainement ».

Le communiqué ajoute que « les deux parties s'engagent à rétablir des relations fraternelles et de coopération normales, la concertation et la coordination entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays se poursuivent afin de consolider les liens séculaires entre la Tunisie et la Syrie et de promouvoir les valeurs de solidarité et de synergie entre les deux peuples frères, pour leur bien et leur intérêt mutuel ».

Une réunion consultative est prévue pour le 14 avril 2023, à l'invitation de l'Arabie Saoudite, pour discuter de la situation en Syrie et pour discuter de la possibilité d'inviter le président syrien au sommet de la Ligue arabe (le sommet devrait se tenir en Arabie Saoudite le 19 mai 2023) .

Des représentants des six pays du Conseil de coopération du Golfe notamment : Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Oman, Bahreïn, Koweït et Qatar, ainsi que les ministres d'Égypte, d'Irak et de Jordanie, seront présents lors de cette réunion.

R.A