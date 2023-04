Le congrès d’Attayar prévu les 28, 29 et 30 avril

Plusieurs dirigeants et responsables du parti Attayar ont annoncé, les 28, 29 et 30 avril 2023. Le congrès aura pour titre : persévérance et renouveau.

Le congrès débutera le vendredi 28 avril à l’hôtel Africa. Rappelons qu’il s’agit là du troisième congrès tenu par Attayar depuis sa fondation en 2013.

S.F