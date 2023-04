Décret 54, Syrie, Nabil Ammar … Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23 heures passées, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 12 avril 2023.

Amira Mohamed : le décret 54 fera l'objet d'une procédure internationale

La vice-présidente du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Amira Mohamed a indiqué qu’une procédure internationale sera intentée contre le décret n°54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication. À l’occasion d’une interview accordée le 12 avril 2023 durant « La Matinale » de Malek Khaldi sur Shems Fm, Amira Mohamed a considéré que ce texte de loi avait été promulgué pour des raisons politiques. Il s’agit d’un décret visant à faire taire les journalistes et à les empêcher de faire leur travail.

La Syrie rouvre son ambassade en Tunisie

« En réponse à l'initiative du président de la République Kaïs Saïed de nommer un ambassadeur de la République tunisienne auprès de la République arabe syrienne, les autorités syriennes ont annoncé leur approbation immédiate de cette nomination et ont décidé de rouvrir l'ambassade de Syrie en Tunisie, et de nommer un ambassadeur à sa tête prochainement », a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, daté de mercredi 12 avril 2023.

Nabil Ammar se rend en Italie sur invitation de Antonio Tajani

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, effectuera une visite de travail en Italie les 12 et 13 avril 2023, sur invitation de Antonio Tajani, vice-président du Conseil des ministres italien et ministre des Affaires étrangères. Cette visite, précise un communiqué du ministère, sera l'occasion d’échanger sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans tous les domaines et de hisser cette coopération au niveau d'un partenariat stratégique et efficace au service des intérêts communs des deux peuples.

Heurts entre police et migrants : le ministère des Affaires étrangères réagit

Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que les forces de l'ordre étaient intervenues pour disperser les manifestants ayant choisi comme lieu de sit-in le trottoir devant le siège du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), suite à la demande des représentants de cette institution. Dans un communiqué du 12 avril 2023, le ministère des Affaires étrangères a affirmé que les représentants du UNHCR ont contacté la police afin de l'informer d’une intrusion dans les locaux de l’agence onusienne.

Zakat al-Fitr fixée à deux dinars par le mufti de la République

Le Mufti de la République, Hichem Ben Mahmoud a fait savoir, durant la matinée du mercredi 12 avril 2023, que le montant de Zakat al-Fitr de l’année 1444 de l’Hégire est de deux dinars. Par voie de communiqué, le Diwan Al-Ifta a également rappelé que la Zakat doit être donnée à l'aube de l'Aïd Esseghir, avant la prière de l'Aïd. Il est possible de s'acquitter de la Zakat deux ou trois jours avant l'Aïd.