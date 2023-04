La Faculté des Lettres de la Manouba retire le titre de professeur émérite à Habib Kazdaghli

Les membres du Conseil scientifique de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba ont décidé, mercredi 12 avril 2023, de retirer le titre de "professeur émérite" à l'ancien doyen de la faculté, Habib Kazdaghli, en raison de sa participation prévue à Paris à une conférence où des univesritaires israéliens participent ayant pour thématique « Perspectives générales : le statut juridique et religieux des juifs de Tunisie à travers la presse, les revues et les écrits ».

Dans un communiqué rendu public à cet effet, le Conseil scientifique a appelé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à prendre en compte sa décision de ne pas approuver la candidature du professeur Habib Kazdaghli au titre de professeur émérite, « ce qui signifie que la possibilité de lui accorder ce titre est désormais bloquée, puisque l'approbation du ministère pour l'attribution de ce titre nécessite l’approbation du Conseil scientifique ».





Les membres du Conseil scientifique ont accusé Habib Kazdaghli de « se faire passer pour un doyen honorifique de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Manouba », selon le programme de la conférence prévue à Paris du 16 au 18 avril 2023, organisée par l'Association d'histoire des Juifs de Tunisie en collaboration avec des universités israéliennes.

Le Conseil scientifique a également appelé à une enquête sur cette question, tout en soulignant que la faculté se préservait le droit de poursuivre Habib Kazdaghli en justice pour « avoir prétendu être un doyen honorifique », exprimant « son rejet absolu de toute forme de normalisation avec l'entité sioniste et ses institutions académiques ».

Les membres du Conseil scientifique ont également exprimé leur soutien inconditionnel au peuple palestinien dans sa juste cause, renouvelant leur soutien à la communauté académique de la Faculté de Manouba pour les droits du peuple palestinien.

Ils ont également souligné que l'établissement n’avait aucun rapport avec cette conférence, condamnant fermement l'utilisation de son nom dans cette conférence.

Le Conseil scientifique a appelé les membres de la faculté, enseignants et jeunes chercheurs, à ne pas s'impliquer dans de telles conférences, nationales ou internationales, réaffirmant que la liberté académique était garantie et protégée à la Faculté de la Manouba.





Rappelons que Habib Kazdaghli s’est retrouvé au milieu d’une polémique relative à la normalisation avec Israël. Ceci l'a amené à réaffirmer dans un communiqué du 11 avril 2023 qu'il s'y opposait fermement.

Habib Kazdaghli a indiqué qu'il s'opposait à la colonisation sioniste de la Palestine et aux atteintes et agressions de son peuple. Il a exprimé son soutien à la création d'un État palestinien indépendant ayant Jérusalem pour capitale. Il a, également, affirmé n'avoir jamais soutenu la normalisation de la Tunisie avec Israël et qu'il n'y avait pas de raisons derrière la campagne le prenant pour cible.

