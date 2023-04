Tunisie : allégement du déficit commercial en mars 2023

Le déficit de la balance commerciale s’est allégé de près de 12% au cours des deux premiers mois de 2023. Il s’est établi à -4.369,8 millions de dinars (MD) fin mars 2022 contre -3.846,2 MD une année auparavant, avec un taux de couverture en régression de 3,9 points passant de 76,3% à 80,2%. Ce sont les chiffres que vient de publier l'Institut national de la statistique (INS), mercredi 12 avril 2023.

Pour sa part, le déficit énergétique s’est accaparé de 62% du déficit total. La balance énergétique s’établit à -2.371,6 MD fin mars 2023 contre -1.669,4 MD fin mars 2022.

Le solde déficitaire est expliqué en grande partie par le déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-1.971,3 MD), l’Algérie (-1.134,6 MD), la Russie (-1.089,1 MD), la Turquie (-720,2 MD), l’Ukraine (-386,6 MD), l’Égypte (-307,8 MD) et la Grèce (-189,1 MD).

Et de spécifier que le solde de la balance commerciale des biens a enregistré un excédent avec d’autres pays principalement avec la France (1.511,1 MD), l’Allemagne (807,4 MD), l’Italie (329,2 MD) et la Libye (606,2 MD).

En effet, les indicateurs publiés montrent que les exportations ont augmenté de 10,9% pour atteindre le niveau de 15.614,7 MD alors que les importations n’ont augmenté que de 5,5% contre +29,6% en janvier 2022, pour se situer à atteint 19.460,9 MD en janvier 2023. Cela ne peut être que le résultat des restrictions à l’importation et l’instauration d’un contrôle au préalable.

Selon ces mêmes données, l’augmentation observée au niveau des exportations de +10,9% durant 2022 concerne plusieurs secteurs. En effet, les exportations du secteur des industries agro-alimentaires ont augmenté de 8,2%, celles des textiles, habillement et cuirs de 17,8% et celles des industries mécaniques et électriques de 18,8%. En revanche les exportations du secteur de l’énergie ont baissé de 31,9% et celles des mines, phosphates et dérivés de 1,6%.

En ce qui concerne les importations, l’augmentation de +5,5% provient de la hausse enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques (11,6%) , des biens de consommation (+5%), des biens d’équipement (+3,8%), ainsi que des matières premières et demi-produits (+2,9%).

