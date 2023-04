Benmabrouk : le FMI a changé d'avis suite à ma déclaration concernant le Brics

Le porte-parole du Mouvement du 25-Juillet, Mahmoud Benmabrouk a affirmé que la Fonds monétaire international (FMI) avait changé de position suite à ses déclarations au sujet du Brics. Il avait affirmé que la Tunisie allait rejoindre cette alliance.





À l’occasion d’un passage médiatique du 12 avril 2023 diffusé par Express Fm et relaté par Mosaïque Fm, Mahmoud Benmabrouk a affirmé que les fonds versés par le FMI dans le passé avaient été détournés par des corrompus. Ceci ne l'a pas empêché de continuer à soutenir la Tunisie afin de garantir et de préserver ses intérêts.

« Ces fonds n'ont pas été utilisés dans le cadre de réformes... L'ancien parlement servait les intérêts du FMI en Tunisie... Actuellement, et avec le système du 25 juillet qui refuse l’ingérence dans les affaires tunisiennes et les diktats, on a commencé à insister sur la nécessité d’exploiter ces fonds pour la mise en place des réformes… Pourquoi n’a-t-on pas exigé la même chose auprès de nos prédécesseurs ? Ils ont eu accès au financement à plusieurs reprises… Cette politique a pour objectif de faire pression sur la Tunisie et sur le leader du processus actuel et à le pousser à s’aligner derrière eux… Ils ont changé de position suite à mes déclarations... Je vous l’assure officiellement… Après avoir annoncé que nous nous orienterons vers le Brics, ils ont changé de position… Ils ont peur de la Chine et du Brics qui peuvent les gêner », a-t-il assuré.

S.G