Tunisie : Des mines d'or à Tataouine ? ce qu'il faut savoir

La page « Thawra News » a annoncé dans une publication publiée le 11 avril 2023, la découverte d’une zone de trésors précieux. Le post a partagé des images d’une mine d’or avec un lien qui montre la région de Ghomrassen à Tataouine sans donner plus de détails. « La découverte d'une zone de trésors très précieux et inestimables dans cette région de la Tunisie … le chantier de fouilles a été bouclé », commente la page.

L’information a été également partagée par de nombreuses pages sur Facebook notamment la page « Khabar Ajel » et « Chabaket Tounes lel Akhbar » générant des réactions diverses sur les réseaux sociaux. La véracité de l'information a été sujette à des doutes chez les Tunisiens, certains internautes ont exprimé leur scepticisme quant à l'authenticité de l'information, pendant que d’autres personnes ont pris cette information pour argent comptant.

BN Check a examiné l’image accompagnant la publication, et il est apparu que ces images ont été utilisées par de nombreux sites web depuis 2011, des sites comme «Thevelvetrocke », « Giaba » et « Victoriana » ont déjà utilisé cette image pour illustrer les mines d’or. Mais principalement, cette image provient du « Maynmar » exactement en « Birmanie » elle a été prise par le photographe Juan Pablo Cardenal et posté le 23 février 2011.

La description de la publication fait référence à un site minier en Birmanie « BIRMANIE : ce site minier, comme d'autres le long de la rivière Irrawaddy, est une concession accordée par la junte militaire au pouvoir en Birmanie à des seigneurs de guerre ou des hommes d'affaires locaux - qui, pense-t-on, concluent ensuite des accords avec des financiers chinois. La frontière chinoise n'est qu'à 100 kilomètres ».

Les autres images ont été déjà utilisées par des sites en Italie, en France et en RDC pour illustrer la production de l’or dans le monde.

Nous avons contacté la municipalité de Ghomrassen du gouvernorat de Tataouine, qui a totalement démenti la découverte d’une mine d’or dans la région. Le secrétaire général de la municipalité Ahmed El Ayeb a assuré qu’aucune opération d’exploration minière n’est en cours. Le responsable a formellement rejeté ces informations : « Aucun trésor n’a été découvert, et aucune mine d’or n’a été détectée à Ghomrassen, ce sont de fausses informations », souligne le secrétaire général de la municipalité.

Il convient de noter que BN Check a déjà vérifié des informations sur la découverte de gisements d’or et d’argent en Tunisie en janvier 2023, des informations qui se sont avérées fausses. Ces allégations se sont basées sur le rapport final de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) de 2018 et les déclarations de l’ancienne présidente de l’instance Sihem Ben Sedrine, qui a affirmé à ce moment-là la découverte de mines d’or dans la région du Kef, ce qui est totalement faux.

R.A