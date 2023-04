Ons Jabeur, le Pape François, 9-Avril… Les 5 infos du week-end

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 8 au 9 avril 2023 :

WTA 500 Charleston : Ons Jabeur remporte la finale haut la main

La championne tunisienne, Ons Jabeur a remporté, dimanche 9 avril 2023, la finale du WTA 500 de Charleston après avoir battu la Suissesse, Belinda Bencic classée 11e mondiale au 3 avril 2023. La tenniswoman tunisienne a remporté la finale après avoir gagné le premier set 7-6 et le deuxième 6-4 .

Le Pape François adresse un message aux Tunisiens à pâques

À l'issue de la messe de Pâques, le Pape François a prononcé, dimanche 9 avril 2023, son message Urbi et Orbi devant environ 100.000 fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, depuis la loggia de la basilique vaticane. Selon la tradition, le chef de l'Église catholique a abordé les conflits qui touchent le monde actuel, appelant à une accélération du rythme de l'espoir.

Dans ce discours, le Pape a adressé un message au peuple tunisien, en particulier aux jeunes, en les appelant à ne pas perdre espoir et à construire un avenir de paix et de fraternité.

Kaïs Saïed commémore la fête des martyrs

Le président de la République Kaïs Saïed a présidé, dimanche 9 avril 2023, une cérémonie marquant la commémoration du 85e anniversaire des évènements du 9 avril 1938 (Fête des martyrs) au carré des martyrs, à Séjoumi. Le président de la République, Kaïs Saïed a déposé, à cette occasion, une gerbe de fleurs au pied du mémorial, érigé en hommage aux martyrs et récité la Fatiha à leur mémoire. Il a salué le drapeau tunisien au son de l’hymne national. Trois coups de canon ont été tirés à cette occasion.

Manifestation du Front de salut à l’avenue Habib Bourguiba

Les composantes du Front de salut ont manifesté, dimanche 9 avril 2023, devant le théâtre municipal, à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l’occasion du 85e commémoration des évènements du 9 avril 1938 (Fête des martyrs). Les manifestants ont hissé le drapeau tunisien et des affiches appelant à la libération des détenus politiques. Ils ont scandé des slogans revendiquant la chute du président de la République et du coup d’État, ainsi que des slogans rejetant la tyrannie, la répression des libertés et l’État.

Les avocats des prisonniers rejettent les accusations de Kaïs Saïed

Le comité de défense des prisonniers politiques détenus à La Manouba et El Mornaguia, a publié un communiqué, dimanche 9 avril 2023, pour exprimer son extrême surprise face aux déclarations du président de la République lors de sa visite à la ville de Monastir le 6 avril dernier, selon lesquelles les détenus politiques “auraient les mains tachées de sang". Le comité de défense a précisé qu'il n'y avait pas de morts ou de blessés dans le dossier du complot contre la sûreté de l’État pour parler de mains souillées de sang. "Peut-être que la seule victime est la “Justice” qui a été égorgée.