Les avocats des prisonniers rejettent les accusations de Kaïs Saïed

Le comité de défense des prisonniers politiques détenus à La Manouba et El Mornaguia, a publié un communiqué, dimanche 9 avril 2023, pour exprimer son extrême surprise face aux déclarations du président de la République lors de sa visite à la ville de Monastir le 6 avril dernier, selon lesquelles les détenus politiques “auraient les mains tachées de sang".

Le comité de défense a précisé qu'il n'y avait pas de morts ou de blessés dans le dossier du complot contre la sûreté de l’État pour parler de mains souillées de sang. "Peut-être que la seule victime est la “Justice” qui a été égorgée. En effet, le pouvoir exécutif a détruit le service judiciaire à travers les nouveaux décrets ayant permis de contrôler la carrière professionnelle du juge et même de le destituer".

Le comité a considéré qu'il n'était pas du ressort du président de la République d'intervenir dans les affaires judiciaires et d' influencer les décisions des juges compétents, l'accusant de démettre beaucoup d'entre eux sans qu'ils n'aient commis de faute et de dissoudre leur conseil légitime, de transformer le pouvoir judiciaire d'une autorité en une fonction et de les soumettre entièrement à ses instructions et d'éliminer ses opposants politiques.

D’autre part, il a souligné que le dossier du complot était vide et manquait de la moindre preuve ou indice pour prouver la culpabilité des accusés ou justifier leur accusation de terrorisme, soulignant l'absence d'un plan visant à renverser le régime au pouvoir, de préparer une explosion ou une destruction, et l'absence d'armes, de tentatives d'assassinat ou de tout autre crime terroriste.

Toujours selon le même communiqué, le comité de défense a affirmé que l'accusation de "collaboration avec des diplomates étrangers" avait été rejetée par le parquet lorsqu'il avait disculpé tous les diplomates étrangers accrédités en Tunisie de toute infraction à la loi.

Ainsi, il a assuré que cette affaire était politique et visait simplement à éliminer l'opposition politique et à maintenir le pouvoir entre les mains de ceux qui gouvernent aujourd'hui, ajoutant que les procédures de cette affaire étaient très loin des normes internationales d'un procès équitable et ne respectaient pas le droit de la défense.

S.H