Le Pape François adresse un message aux Tunisiens à Pâques

À l'issue de la messe de Pâques, le Pape François a prononcé, dimanche 9 avril 2023, son message Urbi et Orbi devant environ 100.000 fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, depuis la loggia de la basilique vaticane.

Selon la tradition, le chef de l'Église catholique a abordé les conflits qui touchent le monde actuel, appelant à une accélération du rythme de l'espoir.





Dans ce discours, le Pape a adressé un message au peuple tunisien, "en particulier aux jeunes et à ceux qui souffrent à cause des problèmes sociaux et économiques" en les appelant à "ne pas perdre espoir et à construire un avenir de paix et de fraternité".

L’Italie a de grandes craintes quant à la prolifération du phénomène de la migration illégale et le nombre croissant de migrants clandestins en provenance de Tunisie.

Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres d'Italie, a exhorté l’Europe à soutenir les pays de l’Afrique du nord, en particulier la Tunisie, et ce, par crainte d’exode en provenance des côtes tunisiennes.













