Météo Tunisie : temps peu nuageux dans toutes les régions

Imprimer

L'institut national de la météorologie (INM) a annoncé, dans son dernier bulletin de ce dimanche 9 avril 2023, que des brouillards localement denses, en particulier dans les zones basses, près des barrages, des forêts et des vallées, peuvent caractériser les premières heures de la journée.





Le temps sera par la suite peu nuageux à partiellement nuageux dans les régions nord et centrales pendant la nuit. Les vents sont faibles à modérés, atteignant des vitesses allant jusqu'à 40 km/h près des côtes nord.





La mer est généralement calme à agitée dans le nord du pays. Les températures maximales varient entre 17 et 22 degrés dans le nord, les hauteurs et les zones côtières, et entre 22 et 27 degrés dans le reste des régions.







S.H