Ahmed Nejib Chebbi appelle l’UGTT à la mobilisation

Imprimer

Le président du Front de salut, Ahmed Nejib Chebbi a indiqué, en marge de la manifestation tenue, dimanche 9 avril 2023, que le président de la République Kaïs Saïed avait barré la route devant la Tunisie pour renflouer ses caisses et mobiliser les ressources financières nécessaires, et ce après, ses déclarations rejetant toutes les conditions du FMI.





Ahmed Nejib Chebbi a indiqué : “Cela veut dire que dans quelques semaines, la Tunisie serait incapable de payer ses dettes et qu’elle s’orienterait vers le Club de Paris, le dinar va s’écrouler les investissements vont s’arrêter. Tout cela ne relève pas de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale est de réunir tous les Tunisiens autour d’une feuille de route, autour des réformes et des délais requis. S’il est vraiment patriote, il doit ouvrir un dialogue direct, inclusif et global qui n’exclut personne”.





Revenant sur l’initiative de sauvetage, il s’est adressé à l’UGTT ainsi qu’à la société civile en affirmant : “C’est nous les Tunisiens qui sommes concernés par le dialogue. Réunissons-nous autour de la même table, accordons-nous sur une feuille de route que nous mettons en place ensemble et mobilisons des centaines de milliers de Tunisiens pour imposer notre volonté au tyran”.







S.H