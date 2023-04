Les avocats des prisonniers répondent aux menaces du Comité des prisons

Le comité de défense des prisonniers politiques détenus à La Manouba et El Mornaguia, a publié, samedi 8 avril 2023, un communiqué dénonçant les propos tenus ce matin par le porte-parole du comité des prisons et de la rééducation, dans lesquels il annonce des poursuites judiciaires contre quiconque propage de fausses informations sur les mauvais traitements infligés aux détenus dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.

Le comité de défense a réaffirmé la validité et l’exactitude des informations qu’il détient de ses clients concernant les conditions de leur transfert. Il a considéré le démenti de l’autorité pénitentiaire comme du déni et les menaces proférées comme une politique de fuite en avant qui l’implique dans les tiraillements politiques. Le comité a indiqué que l'autorité était censée garantir l’intégrité physique et psychologique des détenus.

Le comité de défense des prisonniers a qualifié les menaces de poursuites « gratuites » et a estimé qu’elles sont destinées indirectement aux dirigeants politiques incarcérés, exprimant sa détermination à continuer de défendre les droits de ses clients avec responsabilité, courage et honnêteté, quelles que soient les menaces.

Il a enfin souligné que cette affaire revêt une importance cruciale pour les détenus qui refusent désormais de quitter la prison même pour des soins médicaux, rappelant que la prison d’El Mornaguia continue de violer la loi et les accords internationaux en maintenant les caméras installées dans les cellules des prisonniers.

Ramzi Kouki, porte-parole du Comité général des prisons et de la rééducation, a affirmé, dans une déclaration accordée, samedi 8 avril 2023, à Mosaïque FM, que la direction dément toute rumeur portant sur des maltraitances infligées aux prisonniers politiques.

« Nous assurons que les conditions de détentions sont des conditions normales qui répondent aux normes internationales et aux principes des droits de l’Homme. Ce qu’ont dit à propos de l’état de santé de certains prisonniers, la direction tient à souligner qu’elle attache à la santé une attention particulière à travers un suivi quotidien », a-t-il précisé.

Ramzi Kouki a affirmé que le Comité des prisons se tient à distance de tout conflit politique et qu’elle s’engage à respecter la neutralité de l’administration, ajoutant que ceux qui propagent de fausses informations concernant les conditions de détention des prisonniers seront poursuivis.

On rappellera que les avocats des prisonniers politiques ont été nombreux à dénoncer les conditions de détention de leurs clients et même à parler de maltraitances. Ils ont alerté à maintes reprises sur l’état de santé des concernés.

M.B.Z