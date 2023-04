Al Joumhouri condamne les propos de Saïed contre les prisonniers politiques

Le bureau exécutif du parti Al Joumhouri, réuni, samedi 8 avril 2023, a dénoncé les propos prononcés par le président de la République, Kaïs Saïed, jeudi dernier, dans lesquels il a traité de criminels les prisonniers politiques les accusant de divers crimes et de blanchiment d'argent, déclarant même que « leurs mains sont tachées de sang ».

« Cette accusation grave et irresponsable ne peut être qu'une confusion de dossiers et une incitation voilée à la violence et à la haine (…) Al Joumhouri condamne la diffamation des prisonniers politiques et réitère l’innocence de son secrétaire général Issam Chebbi et de tous les détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État », souligne le communiqué publié par le parti.

« Kaïs Saïed a évoqué dans son discours les prochaines élections présidentielles en se vantant qu'il "ne se sent pas en compétition", ce qui suggère l'intention d'exclure tous ceux qui comptent se présenter et justifier cela en remettant délibérément en cause le patriotisme de ses adversaires politiques (…) c’est un aveu implicite d’une tendance à l’autocratie et le rêve d’une présidence à vie dont la Tunisie a souffert des décennies durant », a-t-il ajouté.

Le 25 février 2023, un mandat de dépôt a été émis contre Issam Chebbi par le juge d’instruction auprès du pôle antiterroriste.

Le secrétaire général du parti Al Joumhouri a été arrêté le 22 février dernier, une descente avait été effectuée à son domicile.

M.B.Z