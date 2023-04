Mouvement national du 25-Juillet : la Tunisie se tournera vers le Brics

Le porte-parole du Mouvement national du 25-Juillet, issu du mouvement du 25-Juillet, Mahmoud Ben Mabrouk, a indiqué, dans une déclaration accordée, samedi 8 avril 2023, à Mosaïque FM, que la Tunisie ne poursuivra pas ses efforts pour obtenir un prêt du Fonds monétaire international (FMI) et qu'elle est engagée dans la Route de la Soie, et se tournera vers le groupe Brics ((Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), qui lui permettra d'obtenir les financements nécessaires.

Il a précisé que ce qu’il affirme n'est pas issu d’une analyse politique, mais plutôt de données réelles basées sur des négociations et des contacts, et que rien ne l'empêche d’en révéler davantage si ce n’est le devoir de réserve.

Mahmoud Ben Mabrouk a confié que les déclarations du président de la République à Monastir concernant le FMI se basent sur ces données qui sont soutenues par le président algérien, Abdelmajid Tebboune. Il a souligné que la Tunisie a donné à l’Union européenne de nombreuses opportunités de la soutenir économiquement mais que cette dernière a tardé à le faire ce qui a poussé la Tunisie à se diriger vers le groupe Brics pour obtenir des financements.

Le président de la République, Kaïs Saïed, qui s’est déplacé, jeudi 6 avril 2023, à Monastir à l’occasion de la commémoration du 23e anniversaire de la disparition du leader Habib Bourguiba, a, rappelons-le, expliqué qu'il s'opposait à l'accord avec le FMI puisque cette institution estime qu'un accord avec le gouvernement de Najla Bouden ne peut pas avoir lieu sans procéder à une levée des compensations.

Kaïs Saïed a assuré qu’il s’opposait aux instructions émanant de l’étranger et portant atteinte à la Tunisie. Il a estimé que les Tunisiens avaient pour seule alternative leurs propres moyens. Il a laissé entendre qu’il n’y aura pas de levée des compensations.

M.B.Z